Más de una tonelada de marihuana fue descubierta en un camión en vías de Antioquia

Más de una tonelada de marihuana fue descubierta por las autoridades en un camión en vías de Antioquia. El estupefaciente era transportado por un hombre que fue capturado por las autoridades.

En un puesto de control, miembros de la Policía de Carreteras se llevaron una gran sorpresa al revisar uno de los camiones que cubría la ruta Cali -Medellín, en el interior, se hallaron 1.250 kilogramos ocultos de marihuana,

El operativo se desarrolló en la vía La Pintada – Medellín, sector conocido como El Remanso, jurisdicción del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, donde personal de Tránsito adelantaba planes de prevención, control y registro a vehículos, según el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante Departamento de Policía Antioquia.

“En la acción fue capturado un hombre a quien se le incautaron 1250 kg de marihuana avaluados en más de 1000 millones de pesos y el caso fue dejado a disposición por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, afirmó.

En la acción fue capturado un hombre, a quien se le incautaron 1.25 toneladas de marihuana, donde según confirman las autoridades este estupefacientes fue avaluado en más de 1.000 millones de pesos, que eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento en la carga de un camión.

El procedimiento dejó, además, la inmovilización del vehículo y el caso fue dejado a disposición, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.