Incautan 140 kilos de marihuana en la Troncal del Magdalena Medio; su destino era Barranquilla

En un operativo de control sobre la Troncal del Magdalena Medio, la Policía Nacional incautó 140 kilogramos de marihuana que eran transportados en un tractocamión de servicio público de carga.

El vehículo cubría la ruta Pereira hacia la ciudad de Barranquilla y llevaba el estupefaciente oculto bajo la modalidad de encomienda.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 42, sector “El 17” de la vía Río Ermitaño, La Lizama, en jurisdicción de Cimitarra, Santander.

Allí, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio desarrollaban planes de registro y control a vehículos en este importante corredor vial y, en especial, a mercancía de encomiendas.

Durante la inspección a las remesas, los uniformados descubrieron 240 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 140 kilos.

El coronel Carlos Sacristán Rondón, comandante del Distrito I, señaló que la droga provenía del Eje Cafetero y tenía como destino final la Costa Atlántica.

“Este trabajo es sumamente importante, ya que nos permite una afectación clara a estas economías ilícitas y debilita a las estructuras criminales que afectan al Magdalena Medio y al departamento de Santander, que siguen tratando de inducir a ciudadanos y jóvenes al consumo de estupefacientes ”, aseguró el oficial.

La Policía destacó que este resultado es fruto de la estrategia de control permanente en las vías nacionales, cuyo propósito es blindar la cadena logística del transporte frente a las organizaciones criminales.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes para que denuncie cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la línea de emergencia 123 o los números de los cuadrantes.

