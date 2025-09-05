Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al microtráfico en Santander: decomisadas más de 9.000 dosis de marihuana listas para la venta

Golpe al microtráfico en Santander: decomisadas más de 9.000 dosis de marihuana listas para la venta

La Policía capturó en Floridablanca a alias ‘Gerardo’, señalado de distribuir droga en asentamientos humanos. En su poder tenía 9 kilos de marihuana y 500 cigarrillos artesanales.

Golpe al microtráfico en Santander, las autoridades incautan más de 9 mil dosis de marihuana listas para la venta
Imagen de la Policía. Golpe al microtráfico en Santander, las autoridades incautan más de 9 mil dosis de marihuana listas para la venta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 05:15 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

Las autoridades en Santander dieron un nuevo golpe contra las redes del microtráfico. La Policía Metropolitana, a través del Escuadrón Especial contra el Crimen Organizado (Fénix) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturó en la vereda Vericute de Floridablanca, a un hombre conocido como alias ‘Gerardo’, de 36 años, señalado de ser uno de los principales dinamizadores del expendio de drogas en asentamientos humanos de este municipio.

En el procedimiento, los uniformados encontraron siete paquetes envueltos en plástico que contenían nueve kilos de marihuana y 500 cigarrillos artesanales listos para su comercialización, lo que equivale a más de 9 mil dosis que iban a ser distribuidas en sectores vulnerables.

La coronel Mariela Rodríguez, comandante del Distrito Floridablanca de la Policía Metropolitana, explicó que el capturado estaba en la mira de las autoridades gracias a labores de inteligencia: “Alias ‘Gerardo’ era el responsable de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en varios asentamientos humanos del municipio, su captura es un golpe importante para debilitar estas redes criminales que afectan la tranquilidad ciudadana”.

De acuerdo con el Sistema Penal Oral Acusatorio, alias ‘Gerardo’ registra anotaciones por porte ilegal de armas de fuego y hurto. Ahora deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tanto él como la droga incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga resaltó que en lo corrido de 2025 ya se han capturado 2.315 personas por delitos relacionados con estupefacientes y se han incautado más de 2.612 kilos de droga en diferentes operativos.

Según las autoridades, los operativos continuarán en Bucaramanga y su área metropolitana para debilitar las economías ilegales que se esconden detrás del microtráfico y que afectan la seguridad de barrios y comunidades más afectadas.

