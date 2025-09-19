Secuestran al exalcalde de Morales, Cauca, Guido Córdoba: se lo llevaron de su casa

La comunidad del corregimiento Carpitero del municipio de Morales, Cauca, confirmó el secuestro del concejal y exalcalde de esta población Guido Saúl Córdoba Nieto.

Hombres armados con fusiles llegaron hasta la casa del dirigente político y se lo llevaron por la fuerza en presencia de su familia. “Hay un reporte extraoficial que, a la 1:00 de la mañana, llegan hombres armados, dejan a las personas de la vivienda amarradas y proceden a levarse al concejal” aseguró el alcalde de Morales, Oscar Guachetá.

El alcalde de Morales manifestó que ya la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y otras instituciones de Derechos Humanos está al tanto del caso del concejal Guido Córdoba y están listas para iniciar gestiones para lograr su liberación.

En esa zona del Cauca hay presencia de las disidencias de la Farc que obedecen orden de alias 'Iván Mordisco'. La población de Morales, Cauca, ha sido atacada en varias oportunidades por ese grupo armado ilegal en el último año.