Desmantelan 11 laboratorios de cocaína de disidencias en el Meta: producían $30.000 millones

Desmantelan 11 laboratorios de cocaína de disidencias en el Meta: producían $30.000 millones

El megalaboratorio destruido tenía capacidad para producir hasta 1.500 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 30.000 millones de pesos.

Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

En una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, fueron desmantelados diez laboratorios de pasta base de coca y un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína pertenecientes a la estructura ‘Marco Aurelio Buendía’ del bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural de Puerto Rico, Meta.

Una de las infraestructuras de gran capacidad logística estaba compuesta por diez estructuras de madera, donde se producían mensualmente cerca de 1.500 kilogramos de cocaína, con un valor superior a los 30.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

En el lugar fueron hallados equipos y maquinaria para el procesamiento de la droga, entre ellos dos “marcianos”, un compresor de 250 libras, 13 hornos microondas, dos plantas eléctricas industriales, una lavadora, prensas hidráulicas, licuadoras industriales, sistemas de baño maría, mesas de empaque, empacadoras al vacío, cilindros de gas, tanques, canecas y un sistema eléctrico completo, además de hamacas y elementos para la permanencia de los procesadores.

Las autoridades resaltaron que la destrucción de estas once infraestructuras representa un golpe contundente a las economías ilícitas del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, debilitando su capacidad de financiamiento y expansión en el sur del Meta.

