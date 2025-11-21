En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Quince días tardará habilitar vía Medellín -Cartagena al 100%, luego de ataque con cilindros bomba

Quince días tardará habilitar vía Medellín -Cartagena al 100%, luego de ataque con cilindros bomba

Esa acción criminal fue cometida por las Disidencias de alias Calarcá. Se avanza en los trabajos por parte del Invías.

Publicidad

Publicidad

Publicidad