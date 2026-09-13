Nuevo Censo Nacional Agropecuario se realizará en Colombia en 2028

Colombia tendrá un nuevo Censo Nacional Agropecuario en 2028, según anunció el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, luego de una reunión con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia.

El propósito del Gobierno es actualizar la información disponible sobre el sector rural colombiano y contar con una radiografía más precisa de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el territorio nacional.

La iniciativa no es nueva. En junio del año pasado, durante el anterior gobierno, el Ministerio de Agricultura ya había informado sobre la planeación técnica de un nuevo censo. Ahora, la cartera y el DANE retomaron la articulación para avanzar en su organización, con miras a que el ejercicio se lleve a cabo en 2028.

El último Censo Nacional Agropecuario se realizó en 2014 y sus resultados definitivos fueron entregados por el DANE entre 2015 y 2016. Es decir, buena parte de la información estructural con la que se ha caracterizado al campo colombiano tiene alrededor de una década de antigüedad.



Para el Ministerio de Agricultura, actualizar estas cifras es fundamental para conocer cómo ha cambiado el campo colombiano y mejorar las decisiones relacionadas con política pública.

El ministro Indalecio Dangond explicó que el nuevo ejercicio debe permitir obtener información de mayor calidad y oportunidad, que pueda ser utilizada tanto por las entidades estatales como por los diferentes gremios y actores de la producción agropecuaria.

#EnVídeo 📹| El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, se reunió con el director del @DANEColombia, Ricardo Valencia, para articular la organización de un nuevo Censo Nacional Agropecuario 📊, que se realizará en 2028.



Esta alianza 🤝 busca actualizar las cifras del sector… pic.twitter.com/o3xqdZdpnM — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) September 13, 2026

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Según el jefe de cartera, durante la preparación del censo también se revisarán los mecanismos que actualmente existen para recopilar información del sector. Entre ellos están los registros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), particularmente los relacionados con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, conocidas como EVA.

La intención es que estos mecanismos de información puedan articularse con el nuevo censo y permitan mejorar el conocimiento sobre los diferentes subsectores de la producción agrícola y pecuaria.

La coordinación de los trabajos preparatorios quedó en manos del viceministro de Agricultura, Arturo Dajud, quien tendrá la responsabilidad de avanzar en la organización de los diferentes componentes necesarios para desarrollar el censo.

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La tarea deberá incluir la articulación entre el Ministerio de Agricultura y el DANE, así como la revisión de las fuentes de información que actualmente existen sobre el sector rural.

“Estamos mirando cómo organizamos un nuevo censo agropecuario para arrancar en 2028”, señaló el ministro, quien insistió en la necesidad de actualizar las cifras para mejorar las decisiones de política pública.

El jefe de la cartera agregó que la información no debería estar destinada únicamente al Gobierno, sino también a los gremios de la producción agropecuaria, que requieren datos confiables para analizar la realidad del sector y orientar sus decisiones.