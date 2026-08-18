Economía colombiana creció 3,5 % en junio de 2026, reportó el Dane

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un sólido crecimiento del 3,5 % en su serie original frente al mismo periodo del año anterior. La cifra, revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), superó las expectativas del mercado y demostró una notable aceleración de la economía nacional. De acuerdo con el reporte oficial, esta evolución positiva estuvo impulsada de manera primordial por el sector de los servicios públicos, el comercio y las actividades recreativas.

El principal motor que impulsó el crecimiento de la economía nacional en este trimestre fue el grupo que reúne a la administración pública, defensa, educación y salud, el cual registró una destacada expansión del 10,0 %. Ninguna otra actividad económica tuvo un impacto tan alto en el resultado final del periodo. Este comportamiento estuvo influenciado por el desarrollo de las elecciones presidenciales y un incremento en el consumo estatal, consolidando al sector público como el gran soporte de la actividad económica en lo que va del año.

A la par de la maquinaria estatal, el comercio y el esparcimiento jugaron un rol decisivo en la marcha económica del país. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación experimentaron un importante repunte del 9,5 %.

Por otro lado, el sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida logró una variación positiva del 2,2 %. De acuerdo con las autoridades del Dane, este resultado estuvo muy asociado a la temporada del Mundial de Fútbol, un evento que desató una masiva adquisición de electrodomésticos en los hogares colombianos, destacando especialmente la venta de televisores, barras de sonido, equipos de audio y video, y freidoras de aire.



Aunque la mayor parte de las ramas productivas mostraron saldos positivos, la reactivación no fue generalizada. El sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue la única gran actividad económica que sufrió una contracción, cayendo un 2,1 % en el trimestre. Gremios de analistas financieros indicaron que este bajo desempeño restó impulso a la economía nacional y se debió, fundamentalmente, a una menor producción de cultivos agrícolas de gran importancia para el país, como el banano, el plátano, las flores y la yuca.

#PIB📈 El Producto Interno Bruto creció 3,5% en segundo trimestre de 2026pr. pic.twitter.com/rwCO5TRxp5 — DANE Colombia (@DANE_Colombia) August 18, 2026

A pesar de este bache en el sector rural, los datos del segundo trimestre de 2026 confirman que el consumo y la inversión en servicios y comercio siguen siendo las fuerzas dominantes que mantienen el crecimiento del país en una senda positiva.