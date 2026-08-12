En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aeronáutica Civil establece condiciones para usar drones en zonas afectadas por terremoto de 7.4

Aeronáutica Civil establece condiciones para usar drones en zonas afectadas por terremoto de 7.4

La decisión busca proteger las operaciones aéreas y facilitar el trabajo de los organismos que atienden la emergencia.

establecen condiciones especiales para el uso de drones.jpg
Establecen condiciones especiales para el uso de drones.
Foto: EFE.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La Aeronáutica Civil estableció condiciones especiales para el uso de drones en las zonas más afectadas por la emergencia sísmica registrada en el país. La medida rige en municipios como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, y permanecerá vigente mientras continúen activos los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre las principales restricciones se encuentra la suspensión de los vuelos de drones que no estén relacionados con la atención de la emergencia. Mientras funcionen los PMU, únicamente podrán desarrollarse operaciones vinculadas con las labores de socorro, evaluación de daños y demás actividades necesarias para responder a la contingencia, con el propósito de evitar riesgos o interferencias en las zonas afectadas.

Últimas noticias

El drama de hermanos que sobrevivieron al terremoto en Venezuela y enfrentaron otro en Colombia
Nación

El drama de hermanos que sobrevivieron al terremoto en Venezuela y enfrentaron otro en Colombia

Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga.png
Nación

Ocho derrumbes paralizan puerto de Buenaventura tras terremoto en el país, confirma Fedetranscarga

La coordinación con los PMU será fundamental para impedir que los drones interfieran con helicópteros, aviones y otros equipos que participan en labores críticas. Estas aeronaves son utilizadas para tareas de búsqueda y rescate, transporte de ayuda humanitaria y evaluación de los daños.

Por otro lado, los drones utilizados para apoyar directamente la emergencia podrán operar sin una autorización previa de la Aeronáutica Civil, pero deberán cumplir condiciones específicas. Empezando por que los equipos deberán estar registrados ante la autoridad aeronáutica y respetar los límites establecidos para sus vuelos. Sus actividades tendrán que ser coordinadas obligatoriamente con el PMU correspondiente y ajustarse a las normas de seguridad operacional establecidas en el RAC 100.

Y la entidad también recordó que los operadores que trabajen bajo la Categoría Específica deben mantener el cumplimiento de todos los requisitos, autorizaciones y condiciones contemplados en el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Las disposiciones especiales adoptadas por la emergencia no eliminan estas obligaciones, por lo que los responsables de las operaciones deberán mantener todos los procedimientos exigidos por la normativa vigente.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las condiciones permanecerán vigentes mientras los Puestos de Mando Unificado continúen activos y podrán modificarse de acuerdo con la evolución de la emergencia. La Aeronáutica Civil advirtió que quienes incumplan las medidas podrán recibir las sanciones establecidas en el régimen sancionatorio del RAC.

Publicidad

Relacionados

Aerocivil

Drones

Publicidad

Publicidad

Publicidad