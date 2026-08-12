Aeronáutica Civil establece condiciones para usar drones en zonas afectadas por terremoto de 7.4

La Aeronáutica Civil estableció condiciones especiales para el uso de drones en las zonas más afectadas por la emergencia sísmica registrada en el país. La medida rige en municipios como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, y permanecerá vigente mientras continúen activos los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Entre las principales restricciones se encuentra la suspensión de los vuelos de drones que no estén relacionados con la atención de la emergencia. Mientras funcionen los PMU, únicamente podrán desarrollarse operaciones vinculadas con las labores de socorro, evaluación de daños y demás actividades necesarias para responder a la contingencia, con el propósito de evitar riesgos o interferencias en las zonas afectadas.

La coordinación con los PMU será fundamental para impedir que los drones interfieran con helicópteros, aviones y otros equipos que participan en labores críticas. Estas aeronaves son utilizadas para tareas de búsqueda y rescate, transporte de ayuda humanitaria y evaluación de los daños.

Por otro lado, los drones utilizados para apoyar directamente la emergencia podrán operar sin una autorización previa de la Aeronáutica Civil, pero deberán cumplir condiciones específicas. Empezando por que los equipos deberán estar registrados ante la autoridad aeronáutica y respetar los límites establecidos para sus vuelos. Sus actividades tendrán que ser coordinadas obligatoriamente con el PMU correspondiente y ajustarse a las normas de seguridad operacional establecidas en el RAC 100.



Y la entidad también recordó que los operadores que trabajen bajo la Categoría Específica deben mantener el cumplimiento de todos los requisitos, autorizaciones y condiciones contemplados en el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Las disposiciones especiales adoptadas por la emergencia no eliminan estas obligaciones, por lo que los responsables de las operaciones deberán mantener todos los procedimientos exigidos por la normativa vigente.

Las condiciones permanecerán vigentes mientras los Puestos de Mando Unificado continúen activos y podrán modificarse de acuerdo con la evolución de la emergencia. La Aeronáutica Civil advirtió que quienes incumplan las medidas podrán recibir las sanciones establecidas en el régimen sancionatorio del RAC.

La Aeronáutica Civil establece condiciones especiales para el uso de drones en zonas afectadas por la emergencia sísmica.



Estas medidas buscan proteger la seguridad operacional y garantizar que las labores de búsqueda y rescate puedan desarrollarse sin interferencias. pic.twitter.com/iPg783IL0h — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 12, 2026