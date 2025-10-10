Seat y Cupra tienen nuevo CEO: ¿de quién se trata?

Seat y Cupra, las dos marcas españolas del Grupo Volkswagen, atraviesan una etapa clave marcada por la electrificación y la expansión internacional.

En ese contexto, el Consejo de Supervisión de ambas compañías anunció un cambio en su liderazgo, con el objetivo de fortalecer la estrategia de transformación.

El anuncio fue realizado por Thomas Schäfer, presidente del Consejo de Supervisión de Seat y Cupra, además de CEO de Volkswagen. El directivo confirmó que el nuevo líder asume el cargo con el respaldo total del Comité Ejecutivo y destacó su experiencia dentro del grupo.

“Markus aporta más de dos décadas de experiencia en distintas marcas y países. Su conocimiento en producción, logística y planificación estratégica lo convierte en el líder ideal para impulsar la electrificación y el crecimiento de Cupra”, afirmó Schäfer.



De interino a CEO permanente

Desde el 1 de abril, Markus Haupt venía desempeñándose como CEO interino de Seat y Cupra. Ahora asume oficialmente la dirección de ambas marcas.



Haupt ingresó en 2022 al Comité Ejecutivo como vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística, liderando la transformación industrial para adaptar las plantas a la nueva familia de vehículos eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.

Durante su gestión se han destinado 3.000 millones de euros a la electrificación de la planta de Martorell, que producirá cuatro modelos de tres marcas en dos fábricas del grupo, proyecto que busca acercar la movilidad eléctrica.

Uno de los hitos principales será el Cupra Raval, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026. Este modelo será el primero de la familia de vehículos eléctricos urbanos y marcará un paso importante en la estrategia de movilidad sostenible del grupo.

“Me honra dirigir a Seat y Cupra en esta transformación, con el lanzamiento de modelos pioneros como el Cupra Raval y el impulso hacia la electrificación”, declaró Haupt tras su nombramiento.



¿Cuál es la experiencia del nuevo CEO de Seat y Cupra?

Con más de 20 años en el grupo, Markus Haupt ha ocupado cargos clave en distintas plantas y marcas. Nacido en Alemania y con raíces españolas, comenzó su carrera en Seat en 2001, participando en el lanzamiento del Audi Q3 en Martorell.

Más tarde lideró proyectos estratégicos en Volkswagen Wolfsburg, y en Palmela (Portugal) dirigió el lanzamiento del T-Roc. Antes de regresar a Barcelona, fue presidente de Volkswagen Navarra y gerente de la planta de Landaben, donde logró incorporar un tercer modelo de producción, un hecho inédito para esa instalación.

El nombramiento coincide con un periodo de crecimiento sostenido para Cupra, que entre enero y agosto de 2025 entregó 216.000 vehículos, un 36 % más que el año anterior. La marca ha vendido más de 950.000 unidades en todo el mundo y está cerca de alcanzar el millón de entregas.

Por su parte, Seat sigue siendo un pilar histórico del grupo, con más de 21 millones de vehículos producidos desde 1950 y 172.700 unidades vendidas en los primeros ocho meses de 2025. En los próximos meses se presentarán las nuevas generaciones del Seat Ibiza y el Seat Arona.

“Estamos al inicio de un nuevo capítulo para Seat S.A. Con dos marcas complementarias y un equipo comprometido, estamos mejor preparados que nunca para liderar el futuro de la movilidad”, concluyó Haupt.