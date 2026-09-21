Cirugía del niño Lucas: Recap Blu, programa del 21 de septiembre de 2026

Actualizado: 21 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 21 de septiembre, en Recap Blu:
- Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, expresó su preocupación frente a las sentencias de la JEP.
- Andrea García, madre de Lucas, contó cómo está su hijo luego de la cirugía para mejorar su salud y los problemas de circulación por la condición de su corazón.
- Jaisson Carreño, gerente de la Oficina Asesora para las Regiones de Boyacá, habló sobre las labores para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva.
- Quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe luego de ser abatido alias 'El Cholo'.
- El Servicio Geológico Colombiano explica porqué está temblando tanto en Chaparral, Tolima.