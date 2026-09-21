En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Cirugía del niño Lucas: Recap Blu, programa del 21 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 21 de septiembre, en Recap Blu:

  • Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, expresó su preocupación frente a las sentencias de la JEP.
  • Andrea García, madre de Lucas, contó cómo está su hijo luego de la cirugía para mejorar su salud y los problemas de circulación por la condición de su corazón.
  • Jaisson Carreño, gerente de la Oficina Asesora para las Regiones de Boyacá, habló sobre las labores para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva.
  • Quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe luego de ser abatido alias 'El Cholo'.
  • El Servicio Geológico Colombiano explica porqué está temblando tanto en Chaparral, Tolima.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad