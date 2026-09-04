¿Volkswagen acabará con Seat? Filtraciones en Alemania, despidos y la realidad de la marca española

Una filtración en Alemania puso en duda el futuro de SEAT dentro del Grupo Volkswagen, en medio del proceso de transformación que adelanta el fabricante alemán. Sin embargo, la situación de la marca española es más compleja de lo que planteó inicialmente la información filtrada.

Y es que, mientras Volkswagen prepara un fuerte recorte de empleos y revisa el futuro de varias de sus fábricas, Martorell podría convertirse en una de las plantas beneficiadas por la reorganización, explicó Auto Bild, medio que se puso en contacto con SEAT después de conocerse la información sobre la estrategia que estudia el Consejo de Volkswagen.

Desde la compañía española señalaron al medio alemán que toda la industria automotriz atraviesa una transformación profunda impulsada, entre otros factores, por la electrificación. “El contexto global ha cambiado considerablemente, lo que ha tenido un fuerte impacto en el sector de la automoción, especialmente durante el último año”.

SEAT agregó, según la declaración recogida por Auto Bild, que el Grupo Volkswagen trabaja en un plan de transformación para todas sus actividades con el objetivo de reforzar su competitividad y eficiencia.



Seat Foto: AFP

Volkswagen aprobó un plan con 50.000 empleos menos

Publicidad

La incertidumbre sobre SEAT coincide con una profunda reestructuración de Volkswagen. Según explicó el mencionado medio, el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó por unanimidad el Plan Futuro 2030, presentado por el Consejo Ejecutivo de la compañía.

Volkswagen lo describe como el “programa de transformación más extenso” de su historia y lo estructuró en 12 iniciativas.

Uno de los puntos centrales es la reducción de 50.000 puestos de trabajo hasta 2030. La cifra es la mitad de los empleos que habían aparecido en las filtraciones de la prensa alemana en junio.

Publicidad

No obstante, esos 50.000 puestos se suman a otros 50.000 despidos que Volkswagen ya había anunciado a finales de 2024.

El grupo alemán también puso bajo revisión el futuro de cuatro de sus plantas:



Emden.

Zwickau.

Hannover.

Neckarsulm.

De acuerdo con Auto Bild, Volkswagen no puede garantizar la continuidad de estas instalaciones en el horizonte comprendido entre 2031 y 2034 y está evaluando posibles usos alternativos para ellas.

VW se ha visto muy afectada por los altos costos de fabricación en el país, una transición vacilante hacia los vehículos eléctricos y una dura competencia en el mercado clave de China. Foto: AFP

¿Se acabará SEAT?

La situación también alcanza a SEAT por ser una de las marcas integrantes del conglomerado alemán. Sin embargo, Auto Bild señala que la crisis de Volkswagen podría terminar representando una oportunidad para la compañía española, especialmente desde el punto de vista industrial.

La marca SEAT lleva tiempo sin presentar un nuevo modelo y, de acuerdo con el análisis publicado por el medio alemán, tampoco parece que vaya a hacerlo a corto o medio plazo.

Pero la actividad de Martorell no depende únicamente de los vehículos que llevan el logotipo de SEAT. La planta española también fabrica modelos de CUPRA, entre ellos el León, el Raval y el Formentor.

A esta producción se sumó además el Volkswagen ID. Polo, uno de los productos que tendrá mayor importancia para la marca alemana.

Ahora bien, si Volkswagen termina reduciendo o modificando la actividad de algunas de sus plantas alemanas, Martorell podría recibir nuevos encargos de producción.

Publicidad

El medio alemán señala que no solo la fábrica de Barcelona estaría en una posición favorable para asumir nuevos modelos. También las demás plantas españolas de Volkswagen podrían tener mejores posibilidades de recibir producción adicional.

Auto Bild asegura que fuentes internas de la compañía le indicaron que las instalaciones españolas están en una posición favorable para recibir nuevos encargos como consecuencia de la reorganización del grupo.

Esto cambia parcialmente la lectura sobre el futuro de SEAT: la crisis industrial de Volkswagen no necesariamente significa un golpe directo para Martorell.

Volkswagen ID. Polo Foto: VW Press

Publicidad

SEAT asegura que los empleos están garantizados

Ante la incertidumbre generada por las filtraciones, Auto Bild también consultó directamente a SEAT sobre la situación de la planta española.

La respuesta de la compañía fue contundente: el futuro de Martorell y todos los empleos están garantizados.

Por eso, el escenario descrito presenta dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, Volkswagen atraviesa un proceso de transformación que contempla 100.000 puestos de trabajo menos si se suman los recortes anunciados en 2024 y los nuevos previstos hasta 2030, además de la incertidumbre sobre cuatro plantas alemanas.

Por otro, Martorell mantiene sus líneas de producción y podría incluso asumir nuevos modelos del Grupo Volkswagen si la reorganización industrial desplaza parte de la producción hacia España.