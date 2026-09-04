Colombia podría ahorrarse US$40.000 millones en combustibles importados con los carros eléctricos

Colombia podría ahorrar alrededor de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles hasta 2050 si acelera la adopción de carros eléctricos, de acuerdo con el estudio 'Colombia: el salto a la electricidad', elaborado por Carbon Tracker.

El dato fue presentado durante E-Conecta: Semana Internacional de Electromovilidad y Competitividad, donde empresas y expertos analizaron el impacto que podría tener la electrificación del transporte más allá de la reducción de emisiones.

El cálculo de Carbon Tracker parte de un escenario de transición acelerada hacia los vehículos eléctricos de batería (BEV). Bajo esa proyección, Colombia evitaría además el consumo de unos 600 millones de barriles equivalentes de petróleo en combustibles fósiles durante el periodo analizado.

E-Conecta: Semana Internacional de Electromovilidad y Competitividad Foto: cortesía

¿De dónde saldrían los US$40.000 millones?

El ahorro está relacionado con la cantidad de combustibles que dejaría de necesitar el transporte por carretera al sustituir vehículos con motores de combustión por vehículos eléctricos.



Según Carbon Tracker, en 2023 el transporte representó 75 % del consumo de petróleo de Colombia y más de una cuarta parte de los combustibles utilizados en ese sector fueron importados.

El escenario planteado por la organización estima que, si no se acelera la transición, los costos acumulados de las importaciones de combustibles para el transporte por carretera podrían alcanzar US$226.000 millones hasta 2050.

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En cambio, una adopción más rápida de vehículos eléctricos permitiría reducir esa demanda y generar un ahorro acumulado de aproximadamente US$40.000 millones en importaciones.

Colombia todavía depende de combustibles para mover sus vehículos

El impacto potencial de la electrificación está relacionado con la dependencia del transporte colombiano de los combustibles líquidos.

La Agencia Internacional de Energía señala que el transporte representa cerca del 40 % del consumo final y de las emisiones de Colombia, principalmente por el uso de productos petroleros importados.

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Carbon Tracker también advierte que, bajo el escenario de tendencia actual, las importaciones podrían llegar a representar 59 % del suministro de gasolina y 22 % del suministro de diésel en 2040.

Esto significa que la discusión sobre los vehículos eléctricos también está relacionada con la seguridad energética del país y con la exposición a los precios internacionales de los combustibles.

¿Cuánto debe bajar la gasolina en 2026? Foto: Freepik

Cuánto se ahorra por km en carro eléctrico

Las cifras presentadas durante E-Conecta señalan que recorrer un kilómetro en un vehículo eléctrico puede representar entre 28 % y 55 % menos costos frente a hacerlo en un vehículo de gasolina o diésel.

En los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, la reducción estimada de los costos operativos se ubica entre 20 % y 50 %.

La diferencia cobra especial importancia para las empresas que utilizan vehículos para distribución, transporte y última milla, debido al peso que tienen los costos de operación de las flotas.

El estudio de Carbon Tracker plantea que alcanzar los beneficios económicos de una electrificación acelerada requiere más que aumentar las ventas de vehículos eléctricos.

Entre las medidas identificadas están el desarrollo de infraestructura de carga, políticas que aceleren la incorporación de vehículos de cero emisiones, cambios tributarios y una coordinación entre diferentes sectores del Gobierno.

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Colombia ya cuenta con una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que contempla acciones relacionadas con regulación, incentivos, aspectos técnicos e infraestructura de carga. El Ministerio de Ambiente estableció como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

El reto está en ampliar esa transición mientras crece el parque automotor y evitar que el país profundice su dependencia de combustibles para el transporte.