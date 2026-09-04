Debuta en Colombia SUV de lujo con 805 km de autonomía y que carga 150 km en 10 minutos

La nueva BMW iX3 ya está disponible en Colombia y se convierte en el primer modelo de la marca desarrollado bajo la denominada Neue Klasse, una nueva generación de vehículos con la que BMW plantea cambios en diseño, tecnología, electrificación y experiencia de conducción.

El SUV eléctrico llega al mercado nacional con una autonomía de hasta 805 kilómetros bajo el ciclo WLTP y una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Además, puede recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en 10 minutos cuando se utiliza infraestructura pública de carga compatible y se cumplen las condiciones ideales.

Estas cifras hacen parte de la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, que permite al vehículo alcanzar una potencia de carga de hasta 400 kW.

BMW iX3 Foto: BMW Press

Motorización de la BMW iX3

La variante presentada para el mercado colombiano es la BMW iX3 50 xDrive, equipada con dos motores eléctricos y tracción integral inteligente xDrive.



El conjunto desarrolla hasta 365 kW, equivalentes a 469 hp, y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Además del desempeño, BMW modificó varios elementos de la arquitectura del vehículo. La iX3 fue desarrollada desde cero para la Neue Klasse, por lo que no se trata únicamente de una actualización de la generación anterior.

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El exterior conserva elementos reconocibles de BMW, pero incorpora un nuevo lenguaje de diseño. En el interior, la marca apuesta por un espacio más amplio y por una mayor integración de las funciones digitales.

BMW iX3 Foto: BMW iX3

Qué cambios trae la nueva iX3

El sistema de la iX3 de 800 V permite utilizar cargadores de alta potencia de hasta 400 kW. En condiciones ideales, BMW señala que es posible recuperar 150 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos.

La autonomía máxima anunciada alcanza los 805 kilómetros, aunque esta cifra corresponde al ciclo de homologación WLTP y puede variar dependiendo de factores como las condiciones de conducción, temperatura, velocidad, carga del vehículo y utilización de los sistemas eléctricos.

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La BMW iX3 también estrena una nueva generación de la interfaz de la marca denominada BMW Panoramic iDrive.

Este sistema reúne diferentes elementos digitales, entre ellos BMW Panoramic Vision, una pantalla central con diseño Free Cut, nuevos controles en el volante y el sistema operativo BMW X.

La propuesta busca modificar la forma en que el conductor recibe y controla la información del vehículo, integrando diferentes funciones en una arquitectura digital que BMW desarrolló para la Neue Klasse.

A esto se suma Heart of Joy, una unidad de control que coordina funciones relacionadas con la tracción y la dinámica de conducción.

Según BMW, esta tecnología permite gestionar de manera más rápida diferentes respuestas del vehículo para mejorar el control y la estabilidad.

BMW iX3 Foto: BMW Press

Seguridad

La nueva SUV eléctrica obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2026.

Estas evaluaciones utilizan protocolos actualizados para analizar aspectos relacionados con la prevención de accidentes, la protección de los ocupantes y la seguridad de otros usuarios de la vía.

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El resultado se suma a las nuevas tecnologías de asistencia y seguridad incorporadas en esta generación.

“La BMW iX3 marca una nueva etapa para BMW en Colombia. Este modelo no solo representa la llegada de un nuevo vehículo eléctrico, sino el inicio de una generación

que reúne tecnología, diseño, eficiencia y emoción al volante. Con Neue Klasse, BMW proyecta una visión de futuro que mantiene intacto aquello que siempre ha definido a la marca: el placer de conducir”, detalló Daniel Galindo, gerente de BMW y MINI en Colombia.