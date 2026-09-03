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BYD no solo fabrica carros: el negocio con el que quiere ser una solución para millones de hogares

La incursión de BYD en este negocio es anterior a la expansión mundial de sus carros.

Un logo de BYD Seal 06 DM-i se exhibe durante la 21ª Exposición Internacional de la Industria Automotriz de Shanghái en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái el 23 de abril de 2025.
BYD ya ha dejado atrás a fabricantes históricos de carros en cuanto a ventas en el mundo.
Foto: AFP
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El gigante chino BYD no solo fabrica carros eléctricos, sino que también lleva años desarrollando un negocio relacionado con la generación de energía solar y el almacenamiento, una actividad que ahora está integrando con su operación de movilidad eléctrica.

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Una muestra de esa estrategia se encuentra en Brasil, donde la compañía comenzó a comercializar sistemas de energía solar para viviendas a través de 233 de sus concesionarios. La propuesta está disponible incluso para personas que no tengan un vehículo BYD.

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El movimiento permite ver una parte menos conocida de una compañía que, aunque en los últimos años ha ganado protagonismo mundial por sus carros eléctricos e híbridos, también ha construido una operación alrededor de diferentes tecnologías de energía.

BYD, carros eléctricos chinos
BYD es la marca de automóviles más grande de China y uno de los fabricantes más importantes de eléctricos en el mundo.
Foto: AFP

¿Qué está vendiendo BYD para los hogares?

La compañía está comercializando en Brasil un kit solar. El sistema residencial está compuesto por ocho módulos fotovoltaicos de 600 W cada uno, para una capacidad instalada total de 4,8 kWp.

El paquete también incorpora:

  • Inversor.
  • Estructuras de soporte.
  • Cables.
  • Conectores.
  • Instalación.
  • Certificación de conexión a la red eléctrica.
  • Seguro durante un año.

BYD calcula que el sistema puede generar un promedio de 600 kWh de electricidad al mes, aunque la producción depende de las condiciones de funcionamiento y de los recursos solares disponibles.

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Una de las características de la propuesta es que todos estos servicios quedan integrados en un único contrato, incluyendo la instalación y los trámites necesarios ante los distribuidores de energía.

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Los módulos utilizados en estos sistemas son fabricados en Brasil, en la planta que BYD tiene en Campinas, São Paulo.

Kit solares de BYD
Kit solares de BYD
Foto: BYD

BYD también fabrica paneles solares

El negocio solar de BYD no nació con la llegada de sus vehículos eléctricos. Según información citada por 36kr, la compañía creó BYD Solar en 2008.

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Ese mismo año invirtió 500 millones de yuanes, unos 75 millones de dólares de la época, en un proyecto de polisilicio y células solares en Shangluo, en la provincia china de Shaanxi.

Dos años después, en 2010, el fundador de BYD, Wang Chuanfu, estableció tres grandes líneas dentro de la estrategia de nuevas energías de la compañía: los vehículos de nuevas energías, las centrales solares y las estaciones de almacenamiento de energía.

Es decir, la incursión de BYD en este sector es anterior a la expansión mundial que actualmente tiene su negocio automotor.

Batería Blade de BYD
Batería Blade de BYD
Foto: BYD

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La energía es una parte importante de la estrategia de BYD

El negocio permite entender por qué BYD ha desarrollado una estrategia que va más allá de fabricar automóviles.

Los vehículos eléctricos necesitan electricidad para funcionar y las viviendas pueden utilizar sistemas solares para producirla. A esto se suma el almacenamiento energético, otra de las áreas que la compañía identificó como estratégica desde hace más de una década.

La propuesta que ahora se comercializa en Brasil reúne precisamente esos intereses de BYD: generación de electricidad mediante energía solar, movilidad eléctrica y tecnologías de almacenamiento.

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Por ahora, la oferta residencial descrita en esta estrategia está siendo desplegada en Brasil.

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