Imparable: este es el carro usado que más se vendió en 2025 y se consigue desde $18 millones

El 2025 fue cerró como un buen año para el sector automotriz en Colombia, tanto en carros nuevos, como usados y hasta el de motocicletas, todos tres con los que se llegó a cifras históricas, según datos del Runt.

De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante todo 2025 se realizaron 1.071.171 traspasos de carros usados, lo que representó un crecimiento del 15,7 % frente a 2024, cuando se registraron 926.184 operaciones.

Bogotá volvió a liderar el mercado de usados, con 339.131 traspasos, seguida por Cali (76.823) y Envigado (71.646), concentrando una parte significativa de las transacciones a nivel nacional.

El mercado de carros usados se mueve mucho más que el de nuevos Foto: cortesía

¿Cuál fue el carro usado más vendido en Colombia en 2025?

Dentro del análisis por modelos, el liderazgo fue claro. Nuevamente, al igual que en 2024, el Chevrolet Spark se consolidó como el carro usado más vendido en Colombia durante 2025, y amplió su ventaja frente al resto de referencias del mercado.



Según los datos de Andemos, este modelo registró 47.982 traspasos a lo largo del año, frente a los 43.415 contabilizados en 2024, lo que representó un crecimiento del 10,5 %. Con este resultado, el Spark se mantuvo como el vehículo de segunda mano con mayor rotación en el país.

En el mercado, este modelo se encuentra con precios que parten desde los $18 millones, aunque el valor final depende de variables como el año de fabricación, el kilometraje, la versión y el estado general del vehículo.

Las unidades más recientes pueden ubicarse en rangos de precios mucho más altos.

Chevrolet Spark Foto: AFP

Top 5 de carros usados más vendidos en 2025

El liderazgo del Spark se dio en un contexto en el que varios modelos tradicionales mantuvieron altos volúmenes de traspasos:



Chevrolet Spark: 47.982 unidades | +10,5 % Chevrolet Aveo: 36.211 unidades | +15,1 % Renault Logan: 30.092 unidades | +16,0 % Renault Sandero: 24.970 unidades | +15,9 % Chevrolet Sail: 17.014 unidades | +8,9 %

Las marcas que dominaron el mercado de usados

Por fabricantes, Chevrolet fue nuevamente la marca más comprada en el mercado de carros usados, con 263.167 traspasos en 2025, lo que representó un crecimiento del 12,5 % frente al año anterior. Le siguieron Renault y Mazda, ambas con incrementos de doble dígito.



Top 10 de marcas de carros usados en 2025

Chevrolet: 263.167 | +12,5 % Renault: 168.316 | +17,0 % Mazda: 92.870 | +18,2 % Kia: 74.812 | +18,9 % Toyota: 72.610 | +18,9 % Nissan: 62.907 | +20,6 % Hyundai: 51.372 | +13,4 % Ford: 47.807 | +16,7 % Volkswagen: 40.691 | +18,6 % Suzuki: 28.975 | -5,3 %

Las cifras de 2025 confirman que el mercado de carros usados mantuvo un crecimiento sólido, con mayor volumen de traspasos, liderazgo claro por marcas tradicionales y un modelo que volvió a imponerse con amplia diferencia.