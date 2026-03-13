El cambio en Tinder que le ayudará a levantar: la app usará sus fotos para hallarle el "match" ideal

La aplicación de citas Tinder anunció que incorporará más inteligencia artificial (IA) en su plataforma para crear 'matches' "más personalizados" y hacer recomendaciones más inteligentes a los usuarios.

En un comunicado, la empresa informó este viernes que lanzó en Estados Unidos y Canadá su función piloto Chemistry, basada en inteligencia artificial, la cual ofrece recomendaciones diarias de perfiles a los usuarios según sus intereses.

"A través de preguntas y respuestas y funciones opcionales como 'CameraRoll Scan', Tinder puede entender mejor tu personalidad, tu estilo y qué es lo que te importa para ofrecer 'matches' más relevantes", anotó la compañía.

Así, Chemistry analiza patrones en los carretes de fotos compartidos por los usuarios de la aplicación y ofrece información a otros internautas sobre sus intereses, su estilo de vida o su personalidad.



Por otro lado, Tinder impulsará una nueva iniciativa llamada Tinder Connect que permite integrar más aplicaciones en su perfil, además de Spotify.

Tinder Foto: AFP

Por ejemplo, la aplicación permitirá que los usuarios incluyan datos de plataformas como Duolingo para mostrar sus diversos intereses, desde los idiomas hasta la gastronomía, y facilitar así las conversaciones.

Además, también incluirá funciones y herramientas impulsadas por IA como Photo Enhance o Visual Interests, que mejorarán la calidad de las fotografías subidas al perfil.

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La aplicación también rediseñará Music Mode "para facilitar conexiones a través de los gustos musicales compartidos" e incorporará Astrology Mode, una herramienta que permitirá conectar a usuarios según su compatibilidad astrológica.

Asimismo, impulsará una nueva función en fase beta para descubrir eventos presenciales "y conectar fuera de la app", comenzando en Los Ángeles, y a los usuarios verificados les permitirá tener citas rápidas por video.

La compañía también reforzará sus herramientas de seguridad con mejoras en sus funciones "¿Estás seguro?" y "¿Te molesta esto?", que detectan mensajes inapropiados u ofensivos.

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"Estamos construyendo la experiencia Tinder junto a una generación que quiere que ligar sea más auténtico, sin presión y que realmente merezca su tiempo", anota en el comunicado el director ejecutivo de MatchGroup y Tinder, Spencer Rascoff.

Rascoff subraya que la aplicación está "ampliando las formas en que las personas pueden empezar una conexión", con formatos y experiencias en el mundo real y perfiles más personalizados.

"Utilizamos la IA para descubrir conexiones más relevantes y seguimos elevando el estándar en seguridad", agrega.