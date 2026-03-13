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Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / El cambio en Tinder que le ayudará a levantar: la app usará sus fotos para hallarle el "match" ideal

El cambio en Tinder que le ayudará a levantar: la app usará sus fotos para hallarle el "match" ideal

Tinder impulsará una nueva iniciativa llamada Tinder Connect que permite integrar más aplicaciones en su perfil, además de Spotify.

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