"Colombia es el país más desigual de las Américas": presidente de la CIDH

“Colombia es el país más desigual de las Américas”: presidente de la CIDH

La extrema concentración de recursos y la exclusión histórica de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y víctimas del desplazamiento forzado mantienen a Colombia como el país más desigual de las Américas, según la CIDH.

