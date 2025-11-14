Ante la CIDH llevarán pedido de restitución a víctimas en zona de influencia de Puerto Antioquia

Víctimas de despojo en zona de influencia de Puerto Antioquia llevaron su caso ante la CIDH tras más de 20 años de espera. Por lo menos 125 personas esperan la restitución de más de 250 hectáreas en Nueva Colonia, Turbo, Antioquia.

Después de más de dos décadas sin una decisión en la justicia colombiana, la Fundación Forjando Futuros informó que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca – ASOTEC y 19 familias víctimas de despojo de tierras en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo.

Los hechos ocurrieron en 2001, cuando paramilitares y empresarios se adueñaron de cerca de 250 hectáreas pertenecientes a las familias campesinas, hoy representadas por dicha entidad. El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina explicó que el caso ha pasado ya por varios juzgados sin que las víctimas tengan una respuesta.

“Inicia el funcionamiento de Puerto Antioquia y a las víctimas no le devolvieron la tierra. Hemos presentado este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está en etapa de admisión de la demanda. Son 250 hectáreas, Vereda Lateca, Corregimiento Nueva Colonia Turbo, zona de influencia de Puerto Antioquia. Gente despojada en los años 2000”, afirmó.



Las víctimas piden que de manera rápida les restituyan los predios o les den otros en similares condiciones como compensación, pues ya cuatro reclamantes han muerto esperando respuesta: Darío Bolívar, Edelmira Chiquillo, Aquivaldo Palacios y Alberto Padilla. Esto manifestó Rafael Enrique Galarcio Páez, una de las víctimas de despojo.

“Ya han habido muchos compañeros que han fallecido esperando este proceso. Sabemos algunos que estamos enfermos, que no ya con avanzada edad. No podemos seguir esperando cada día más este proceso que se dé”, aseguró.

Por lo pronto y a la espera de que las familias esta vez sí tengan una respuesta a sus solicitudes, la entidad también solicitó que el proceso que llevan los jueces de Restitución de Tierras sea separado del caso colectivo del Consejo Comunitario de Puerto Girón, de tal forma que puedan tomar una decisión más ágil sobre la solicitud de Asotec. Sin embargo, la petición fue rechazada por un juez, lo que motivó que la organización acudiera al sistema interamericano en busca de justicia.