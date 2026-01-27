En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Niña de ocho años está entre la vida y la muerte tras ataque con drones en El Plateado, Cauca

Niña de ocho años está entre la vida y la muerte tras ataque con drones en El Plateado, Cauca

Las autoridades iniciaron el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques, mientras tanto se inició una investigación para determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás de este hecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad