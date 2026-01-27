Niña de ocho años está entre la vida y la muerte tras ataque con drones en El Plateado, Cauca

Nuevamente, el departamento del Cauca es el escenario del terrorismo, pues un ataque con explosivos lanzados desde drones fue perpetrado en la tarde de este martes en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia.

El hecho se registró en inmediaciones del parque central de esta población, muy cerca de la estación de Policía, donde se encontraba un numeroso grupo de personas que estaban exigiendo claridad sobre la muerte de dos jóvenes, ocurrida días atrás.

En medio del ataque murió una persona, quien al parecer también transportaba explosivos. Otras 14 personas resultaron heridas, las cuales fueron atendidas en el Hospital de El Plateado; una de ellas, una niña de ocho años de edad, quien resultó lesionada por las esquirlas.

"La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siennfo atendida y la comunidad continúa en pánico", señaló la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.



Las autoridades iniciaron el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques; mientras tanto, se inició una investigación para determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás de este hecho, pues en la zona delinquen la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco', y el ELN.

"La situación es confuza, triste y lamentable. Se repiten episodios de tiempos que considerábamos en el pasado, pero el conflicto sigue y la alteración al orden público nos afecta de nuevo. Nuestras vidas están corriendo muchísimo peligro", indicó el alcalde de Argelia, Cauca, Osmán Duan.