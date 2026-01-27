Acaban con la vida de integrante de reconocida banda de música popular: esto se sabe

Sigue la conmoción en el estado de Guanajuato, México, tras una nueva masacre registrada en un escenario deportivo. Un ataque armado dejó 11 personas muertas y al menos 12 heridas en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y abrió fuego contra varias personas que permanecían reunidas luego de finalizar un encuentro deportivo. Entre las víctimas se encuentran una mujer y un menor de edad. El hecho es considerado uno de los episodios de violencia más graves registrados en la región en los últimos años.

En medio de este ataque, se conoció que una de las víctimas mortales fue Alejandro Moreno, conocido artísticamente como ‘Charly’, integrante de la banda de regional mexicano Reencuentro Norteño. Diversos grupos musicales confirmaron su fallecimiento a través de redes sociales, donde expresaron mensajes de solidaridad.

“Conjunto X-pansion se une a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y al grupo Reencuentro Norteño por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Alejandro Moreno”, señalaron en un comunicado.



Por su parte, las agrupaciones Ley Kondor y La Promesa del Bajío lo describieron como “un niño que apenas empezaba a desplegar sus alas, con el carisma más grande del mundo”.

Alejandro Moreno era reconocido en el ámbito musical como guitarrista, bajista y compositor de Reencuentro Norteño, una agrupación con presencia en la escena regional.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de Salamanca, César Prieto, hizo un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para que se adopten medidas urgentes de seguridad que permitan “recuperar la paz” en el municipio, considerado estratégico por albergar la refinería de Pemex.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ya cuenta con líneas de investigación definidas y avances para identificar y capturar a los responsables del ataque. Este hecho se suma a una serie de agresiones armadas similares ocurridas en campos deportivos durante el último año.

La masacre ocurre en un contexto de alta violencia en Guanajuato, que en 2025 se consolidó como el estado con mayor número de homicidios en México, al superar los 2.500 casos. Tras el ataque en Salamanca, las autoridades anunciaron un operativo conjunto para reforzar la seguridad y contener la acción de los grupos criminales en la zona.