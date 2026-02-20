Qué significa no tender la cama todos los días, según la psicología

Aunque para algunas personas tender la cama en la mañana después de levantarse es parte esencial de su rutina diaria, hay quienes optan por dejarla desordenada y continuar con sus actividades, ya sea ir a trabajar, estudiar o realizar otras obligaciones.

Este comportamiento, que parece una simple preferencia, ha sido objeto de análisis en la psicología, donde se ha encontrado que puede influir tanto en la creatividad como en el bienestar emocional y la calidad del sueño.



¿No tender la cama revela una mente más creativa?

Investigaciones científicas han explorado cómo el orden o el desorden del entorno influye en la forma en que las personas piensan. Un estudio publicado en la revista Psychological Science, dirigido por la psicóloga Kathleen Vohs de la University of Minnesota, analizó la reacción de varios participantes en ambientes con distintos niveles de organización.

Almohadas. Foto: Pexels

Durante el experimento, algunos voluntarios permanecieron en habitaciones ordenadas, mientras que otros estuvieron en espacios con objetos fuera de lugar. Posteriormente, se les pidió resolver ejercicios que evaluaban su capacidad para generar ideas originales.

Los resultados mostraron que quienes estuvieron en entornos desordenados presentaron respuestas más innovadoras y menos convencionales. Según los investigadores, el desorden puede estimular una mentalidad más flexible, facilitando la generación de ideas nuevas. En contraste, los ambientes organizados tienden a fomentar conductas más tradicionales y estructuradas.



Esto explicaría por qué algunas personas creativas no consideran prioritario tender la cama, ya que el desorden no necesariamente representa un problema para su funcionamiento mental.



El desorden también puede afectar el descanso

No obstante, los expertos advierten que mantener la cama sin tender podría tener efectos negativos en el sueño.

La especialista Shelby Harris, asociada a la plataforma BetterSleep, señaló en declaraciones al medio Tom’s Guide que el desorden visual puede interferir con la relajación necesaria para dormir bien.

Cuando el cerebro percibe un entorno caótico, puede mantenerse en estado de alerta, lo que dificulta conciliar el sueño o alcanzar un descanso profundo. En ese sentido, una cama desordenada podría enviar señales contradictorias al cerebro, que en lugar de asociar el espacio con tranquilidad, lo relaciona con estrés o falta de organización.



Beneficios de tender la cama todos los días

Por otro lado, especialistas en organización destacan los beneficios psicológicos de realizar esta pequeña tarea. La organizadora profesional Wendy Trunz, de Jane’s Addiction Organization, explica que tender la cama puede generar una sensación inmediata de logro.

Publicidad

Este tipo de acciones sencillas contribuyen a crear una percepción de control y orden, lo que puede motivar a las personas a cumplir otras tareas a lo largo del día. Además, completar pequeños objetivos desde temprano ayuda a fortalecer la disciplina y mejorar el estado de ánimo.

En conclusión, no tender la cama no siempre tiene un significado negativo. Desde el punto de vista psicológico, puede estar asociado con una mayor apertura mental y creatividad. Sin embargo, también es cierto que el orden contribuye a crear un ambiente más propicio para el descanso y la tranquilidad.