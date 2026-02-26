El conflicto armado persiste en Colombia con afectaciones graves a la población civil, dice la ONU

Colombia muestra una "persistencia del conflicto armado", según el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgado este jueves, que registró en 2025 el asesinato de 99 defensores de DD.HH. y 53 masacres.

"La persistencia de la violencia y del conflicto armado en varios territorios, junto con el afianzamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, sigue afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas", señala el informe.

El documento también advierte sobre un aumento de los ataques de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública, "con graves afectaciones en la población civil que pueden calificarse de ataques indiscriminados y desproporcionados".