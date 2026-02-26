Con cierre de un carril se llevarán a cabo obras en sector Las Areneras de la Troncal del Café

Tras varias semanas de incertidumbre sobre medidas de movilidad en la Troncal del Café para la construcción de un retorno en el sector conocido como Las Areneras, las autoridades lograron un acuerdo.

En una reunión sostenida en el sitio de las obras, en jurisdicción del municipio de Amagá, alcaldes del Suroeste, la Agencia Nacional de Infraestructura, la interventoría y concesionaria de la vía, acordaron la operación con novedades diarias por cinco horas de lunes a viernes.

En el encuentro se definió una operación con paso controlado a un carril y flujo alternado de vehículos entre las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m. como parte de un primer periodo para la ejecución de estas obras.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, insistió en el margen de maniobra que aún tienen los constructores para llevar a cabo las obras civiles sin necesidad aún de cerrar este importante corredor que comunica a Medellín con el Eje Cafetero y el suroccidente del país.



"¿Por qué van a incomodar tanto al Suroeste? Sabemos que hay momentos en que se tiene que cerrar cuando se llegue a un pico de la montaña, pero todavía no estamos ahí. Que sigan trabajando, que en la medida que vaya llegando a la parte donde se ponga riesgosa para los trabajadores y para la comunidad que transita por ahí, nosotros le diremos, venga, hagan esos cierres", reiteró.

En la zona habrá vigías para apoyar la regulación del tránsito y en la medida que avancen las intervenciones de la obra y según las particularidades del sector, podrán darse medidas ocasionales adicionales.