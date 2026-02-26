¿Por qué Daniel Quintero le ganaría a Roy en consulta Frente por la Vida? Análisis encuesta Invamer

A pocos días de las consultas interpartidistas, la encuesta más reciente de Invamer revela un resultado contundente en la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero aparece con una ventaja amplia sobre Roy Barreras en intención de voto.

Según el sondeo analizado en Blu Radio, el exalcalde de Medellín triplica al exsenador y se perfila como el virtual ganador dentro de este bloque político.

De acuerdo con los resultados, Quintero registra el 68,1 % de la intención de voto, mientras Roy Barreras alcanza el 23 %. Los demás candidatos quedan muy rezagados: Edison Lucio Torres con 4,2 %, Marta Viviana Bernal con 2,7 % y Héctor Elías Pineda con 2 %. Este escenario posiciona a Quintero como el claro favorito en una consulta que podría convocar cerca de 830.000 votantes, según las proyecciones derivadas de la encuesta.



El voto de opinión, principal fortaleza de Daniel Quintero

Uno de los factores clave que explican la ventaja de Daniel Quintero es el peso del voto de opinión. Según explicó el gerente de Invamer, Martín Orozco, las encuestas reflejan principalmente la intención de voto de ciudadanos, no la influencia de las estructuras políticas o maquinarias.

Esto significa que, en el terreno de la percepción ciudadana, Quintero tiene una ventaja significativa. Su perfil, asociado a un liderazgo más reciente y con fuerte presencia mediática, parece conectar con un segmento importante del electorado que participaría en la consulta.



Además, el balance entre imagen favorable y desfavorable también juega a su favor. Mientras Quintero tiene una percepción relativamente equilibrada (19 % favorable frente a 20 % desfavorable), Roy Barreras enfrenta una situación más compleja: su imagen desfavorable alcanza el 34 %, frente a solo un 12 % de favorabilidad. Este contraste sugiere que Barreras genera mayor rechazo relativo entre los votantes.

Otro elemento que influye en los resultados es la percepción sobre la trayectoria política de Roy Barreras. Analistas señalan que su paso por diferentes sectores políticos podría estar afectando su credibilidad ante una parte del electorado.

Este fenómeno, conocido popularmente como “voltearepismo”, ha sido históricamente castigado por los votantes colombianos. La percepción de falta de coherencia ideológica puede generar desconfianza, especialmente en consultas donde predomina el voto de opinión y no el voto disciplinado por partidos.

En contraste, Quintero parece capitalizar una imagen más definida dentro de su electorado potencial, lo que le permite consolidar un apoyo más sólido en la encuesta.

A pesar de la ventaja de Quintero, el panorama aún no está completamente definido. La encuesta muestra que cerca del 44 % de quienes participarían en las consultas interpartidistas todavía no saben por quién votar. Este grupo será determinante en el resultado final.

En términos absolutos, si votan cerca de 830.000 personas en esta consulta, las proyecciones indican que Quintero podría obtener entre 600.000 y 650.000 votos, mientras Barreras alcanzaría cerca de 200.000. Sin embargo, expertos advierten que estos números podrían cambiar dependiendo del impacto de las campañas en los días previos y del funcionamiento de las maquinarias políticas.



La maquinaria política, el principal reto para Quintero

A diferencia de Quintero, Roy Barreras cuenta con una amplia trayectoria política y redes en diferentes regiones del país. Estas estructuras podrían movilizar votantes el día de la consulta, un factor que las encuestas no logran medir completamente.

Barreras tiene aliados políticos con presencia en departamentos clave como Atlántico, Valle del Cauca y La Guajira, lo que podría aumentar su votación real frente a la intención registrada en el sondeo.

Sin embargo, el hecho de que el propio impulsor de la consulta esté en segundo lugar refleja una debilidad significativa en el terreno del respaldo ciudadano espontáneo.

El resultado de esta consulta será decisivo para definir el liderazgo dentro del Frente por la Vida y el rumbo político de este sector. Si se mantienen las tendencias actuales, Daniel Quintero no solo ganaría la consulta, sino que consolidaría su posición como figura principal dentro de este bloque.

No obstante, el alto número de indecisos y el peso de las maquinarias políticas dejan abierta la posibilidad de cambios en el resultado final. Por ahora, la encuesta de Invamer ofrece una fotografía clara: Daniel Quintero lidera ampliamente la intención de voto, mientras Roy Barreras enfrenta el desafío de revertir una desventaja significativa en el terreno del voto de opinión.

Las consultas, como coinciden los analistas, son apenas la primera etapa de una carrera política que apenas comienza a definirse.