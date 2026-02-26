En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataques con drones y disputas armadas ponen en alerta a El Peñol y El Tambo, en Nariño

Ataques con drones y disputas armadas ponen en alerta a El Peñol y El Tambo, en Nariño

La confrontación entre grupos armados ilegales encendieron las alarmas en El Peñol y El Tambo, Nariño. La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana ante el riesgo para la población civil en medio de disputas por el control territorial, advirtiendo que niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado.

