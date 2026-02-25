Morir por falta de atención no es causa natural: Defensoría tras muerte de adulta mayor en Cúcuta

La muerte de una mujer adulta mayor mientras hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta desató un fuerte pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que calificó lo ocurrido como una evidencia de la crisis que atraviesa el sistema de salud. “Estamos asistiendo a una desgracia y a un fracaso colectivo”, afirmó la defensora.

“La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes”, sostuvo. Y fue enfática: “No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

Según explicó, la mujer fallecida era cuidadora, estaba enferma y vivía en condiciones extremas de vulnerabilidad. Tenía un hijo víctima del conflicto y en condición de discapacidad. “Es una mujer cuidadora enferma que muere en una fila. Es decir, esto es como una foto muy trágica que nos debe llevar a una reflexión profunda”, dijo.

Para la defensora, se trata de un “fracaso colectivo” porque involucra a todos los actores del sistema. “Es colectiva porque es un fracaso del sistema de salud y el sistema de salud tiene muchos actores: actores institucionales, actores privados. También ha habido muchas instituciones que hemos hecho control, veeduría, seguimiento y, de alguna manera, no lo hemos logrado”, reconoció.



Frente a esto, insistió en la necesidad de una respuesta coordinada. “Creemos que el canal es una respuesta interinstitucional, coordinada, sentarnos a hablar de las soluciones. Hay planes de mejora en curso, hay que cumplirlos y hay que agilizarlos”, afirmó.

Además, hizo un llamado directo a bajar el tono de la confrontación: “sentarnos a trabajar juntos y juntas, dejar de estar peleando y más bien sentarnos a resolver los problemas”.

Sobre el mismo tema se pronunció monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien señaló que el país enfrenta “grandes desafíos” en el campo de la salud. Indicó que “Colombia ha venido experimentando distintos modelos en el tema de atención y garantía de la salud de los colombianos, pero esto muestra que todavía hay un largo camino por recorrer y que el país tiene que priorizar el proteger la vida de la población, sobre todo la más vulnerable”.

El obispo subrayó que el sistema debe garantizar cobertura efectiva, especialmente en territorios donde ni siquiera existen servicios básicos, y llamó a priorizar la protección de la vida.

“Hay que seguir trabajando para encontrar los mejores caminos para asegurar que el sistema de salud tenga cobertura para toda la población colombiana, que llegue a territorios donde no existen accesos a los servicios, ni siquiera a los básicos, donde se requiere una presencia mucho más sólida”, concluyó.