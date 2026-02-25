En vivo
Blu Radio  / Salud  / Morir por falta de atención no es causa natural: Defensoría tras muerte de adulta mayor en Cúcuta

Morir por falta de atención no es causa natural: Defensoría tras muerte de adulta mayor en Cúcuta

“Es momento de dejar de estar peleando y más bien sentarnos a resolver los problemas”, afirmó la defensora del Pueblo tras la muerte de una adulta mayor que esperaba medicamentos en Cúcuta.

