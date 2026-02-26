En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Colombia impulsa el crecimiento del mercado global de cocaína, alerta la ONU

Colombia impulsa el crecimiento del mercado global de cocaína, alerta la ONU

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.

cocaina-cultivos-coca-afp.jpg
Un laboratorio de base de cocaína se muestra en medio de una plantación de coca en el Valle del Micay (Cañón del Micay), cerca de El Plateado, departamento del Cauca, Colombia, el 9 de marzo de 2025. Las montañas del Cañón del Micay (suroeste) se han transformado en un microestado, gobernado por guerrillas que luchan entre sí y contra el ejército. Entre ellos, los campesinos sufren la violencia y la negligencia del Estado.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad