Bancolombia sigue fuera: lo que se puede hacer y lo que no con nueva falla

Bancolombia, sigue con grandes fallas, a esta hora opera a esta hora solo con los servicios que esa entidad considera que son importantes para sus 30 millones de usuarios en el país.
Pero el banco hace la siguiente aclaración: En compras físicas sin contacto se pueden hacer pagos o transacciones hasta por $300.000 por tarjeta. Si es mayor a ese valor se debe usar el chip en los datáfonos.
Ahora, los servicios que son importantes para los usuarios,pero que no están disponibles mientras los sistemas sigan apagados son los siguientes:
Bancolombia es una entidad financiera que puede hacer hasta 80 millones de transacciones diarias a través de todos sus canales. Anoche la Superintendencia Financiera habilitó el correo para dar trámite a las quejas de los clientes: continbancolombia@superfinanciera.gov.co
Temprano, este jueves 26 de febrero, Bancolombia informó que no se ha habilitado el servicio en sus plataformas de manera efectiva, luego del proceso adelantado en su sistema durante la noche informaron que darán avances informativos cada dos horas sobre cómo avanza el proceso.