En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "A hoy, no se han evidenciado anomalías en ningún componente del proceso electoral": procurador

"A hoy, no se han evidenciado anomalías en ningún componente del proceso electoral": procurador

El jefe del Ministerio Público aseguró que no existen pruebas de irregularidades en el software ni en el escrutinio de las elecciones parlamentarias. Anunció vigilancia técnica y jurídica al código fuente y pidió “paz electoral” a 10 días de los comicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad