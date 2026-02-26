"A hoy, no se han evidenciado anomalías en ningún componente del proceso electoral": procurador

El jefe del Ministerio Público aseguró que no existen pruebas de irregularidades en el software ni en el escrutinio de las elecciones parlamentarias. Anunció vigilancia técnica y jurídica al código fuente y pidió “paz electoral” a 10 días de los comicios.

A diez días de las elecciones parlamentarias en Colombia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existe evidencia de irregularidades en ningún componente del proceso electoral, incluyendo el sistema electrónico de escrutinio. La declaración se dio en entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, en el marco del lanzamiento del Plan Democracia, estrategia interinstitucional para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios del 8 de marzo.

“Hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, yo no puedo decir que se haya evidenciado alguna anomalía o alguna alteración de todos los componentes, incluyendo el electrónico del proceso electoral”, afirmó el procurador, al referirse a las denuncias y dudas que han circulado sobre el software electoral y el código fuente.

Plan Democracia: vigilancia en 288 puntos críticos

El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo tras una reunión con altas autoridades militares, de Policía, el registrador nacional y representantes del Gobierno, en la que se revisaron los avances del Plan Democracia. Según explicó, se han identificado 288 puntos estratégicos en el territorio nacional donde podrían presentarse alteraciones al orden público que afecten el desarrollo normal de la jornada.



“No estamos midiendo por municipio ni por veredas, sino puntos donde suceden cosas en el territorio que podrían ocasionar alguna perturbación con violencia sobre el proceso electoral. Hacia ese punto específico llegamos”, detalló Eljach.

El objetivo, precisó, es garantizar que en cada mesa y puesto de votación los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin intimidaciones ni contratiempos. “Parece fácil decirlo, pero implica una logística compleja de preparación y reacción inmediata”, agregó.

En cuanto a la posible reubicación de mesas por razones de seguridad, el procurador indicó que, hasta el momento, solo se ha contemplado el traslado de algunos puestos en el departamento de Córdoba debido a afectaciones por inundaciones, mas no por amenazas de grupos ilegales. “No se ha informado que haya habido necesidad de reubicar puestos o cerrar mesas por temas de orden público”, señaló.

Software electoral y código fuente bajo lupa

Uno de los puntos más sensibles del debate público ha sido el funcionamiento del software de escrutinio y el acceso al código fuente, tema sobre el cual el presidente Gustavo Petro ha expresado reparos. Frente a esto, Eljach anunció la designación de dos delegadas nacionales —una técnica y otra jurídica— para acompañar la revisión del sistema.

“Ya se empezó desde ayer la vigilancia in situ donde la Registraduría convoca para hacer la llamada apertura de los códigos. Ahí están los nuestros, como están los de los partidos y los de las campañas. Eso es público”, sostuvo.

El procurador explicó que el proceso contempla una etapa técnica en la que expertos en auditoría de software examinarán el funcionamiento del sistema electrónico, posterior al diligenciamiento manual de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.

“Cosa que es posterior a llenar los E-14, el formulario a mano presencial con el votante allí y con el jurado firmando de carne y hueso, de tal manera que se podrían comparar las dos cosas”, precisó.

Asimismo, confirmó la vinculación de dos nuevos expertos en auditoría tecnológica para fortalecer el seguimiento. No obstante, fue enfático en señalar que cualquier conclusión deberá esperar a que termine el proceso de revisión.

“Cuando termine toda esta etapa, sabremos realmente qué había, si era mito, si era sospecha, si era una acusación infundada, o si sí era fundada. Por lo tanto, no se puede afirmar categórica y definitivamente nada hasta que termine ese paso”, puntualizó.

Llamado a la “paz electoral” y respeto institucional

En medio de un clima político tensionado por las acusaciones de posible fraude electoral, Eljach hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a promover la calma y la confianza institucional.

“Tenemos que aprender a vivir en paz, y en las elecciones tenemos que hacer paz electoral”, expresó al inicio de la entrevista.

Consultado sobre declaraciones previas en las que cuestionó el “estado mental” del presidente Petro tras señalamientos contra los órganos de control, el procurador aclaró que su comentario aludía a estados emocionales como la preocupación o la angustia, y no a una descalificación personal.

“El estado mental de las personas es una cosa múltiple (…) Al ver que nos señaló directamente de hacer trampa, de mentir, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así que el procurador miente? ¿Cómo así que el contralor miente?”, manifestó.

A pesar de las diferencias, aseguró que la relación con el Gobierno es “cordial” y basada en el respeto institucional. “Con cariño, con respeto, pero también con firmeza y en defensa de mi buen nombre y de mi ejercicio, que es autónomo y no depende del gobierno”, subrayó.