Fallas en Bancolombia: Superintendencia Financiera habilita correo exclusivo para quejas

La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia.

La decisión se conoció luego de que el banco informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna como parte de un proceso —según explicó— necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de la actualización tecnológica de su plataforma.

Bancolombia, correo superintendencia financiera quejas

A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad financiera señaló que, mientras se adelantan los ajustes, los usuarios podrán realizar algunas operaciones específicas. Entre ellas, transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco mediante la aplicación Mi Bancolombia, retiros en cajeros electrónicos y pagos con tarjetas débito —físicas o virtuales— y de crédito.

En compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para valores superiores, los clientes deberán insertar el chip en los datáfonos.



No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos están el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE.

El banco también advirtió que los movimientos con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”. Asimismo, aclaró que el saldo total reflejará la suma de la cuenta más los bolsillos; sin embargo, para pagos con débito o retiros en cajeros, el saldo disponible no incluirá esos recursos.

Publicidad

La Superintendencia indicó que hará seguimiento a la situación e informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios, mientras recibe y gestiona las reclamaciones de los usuarios a través del canal habilitado.

