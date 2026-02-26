En vivo
Economía  / Fallas en Bancolombia: Superintendencia Financiera habilita correo exclusivo para quejas

Fallas en Bancolombia: Superintendencia Financiera habilita correo exclusivo para quejas

En medio de una nueva suspensión programada de servicios de Bancolombia por ajustes tecnológicos, la Superintendencia Financiera activó un canal especial para recibir reclamaciones de los usuarios afectados.

