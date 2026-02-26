En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Familia de 'El Mencho' pide a la fiscalía entregar cuerpo del narco

Familia de 'El Mencho' pide a la fiscalía entregar cuerpo del narco

El cuerpo de El Mencho fue trasladado a instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México. En la operación y en choques posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera.jpg
Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera.
Foto: Departamento de Estado de EE. UU.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

