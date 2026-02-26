Sigue la búsqueda de niña y joven desaparecidos en ríos de Urabá

Las lluvias y las tragedias siguen persiguiendo al Urabá antioqueño y esta vez dos personas desaparecidas en diferentes afluentes de la subregión son la preocupación más grande que tienen las autoridades que llevan más de 24 horas intentando encontrar pistas sobre el paradero de ambas personas.

El primero caso es el de una tragedia familiar que se vive en el municipio de Turbo en donde Nayibe de 61 años y su nieta María Elena de 6 años cayeron al río Currulao luego de que la garrucha en donde se movilizaba se reventara y las arrojara al afluente.

La búsqueda que empezó de inmediato dio con la pronta ubicación del cuerpo de la adulta, mientras que aún se busca a la menor de edad. El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, se refirió al peligro de intentar pasar por este tipo de afluente durante esta época.

"Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar", advirtió.



Pero no es la única situación que trasnocha a las autoridades en el Urabá antioqueño, ya que en el municipio de Carepa cayó a otro afluente Félix de 22 años y quien, al parecer, fue arrastrado por la corriente de un río que estaba crecido debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en esa zona de Antioquia.

Por ahora en ambos puntos del Urabá antioqueño se mantienen activos los frentes de búsqueda, explicando las autoridades que las labores se pueden complicar debido a las condiciones climáticas que han generado riesgos en los afluentes, lo que eventualmente hace que la labores en terrenos sean mucho más complicadas.