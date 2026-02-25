En vivo
Antioquia  / Corriente de río en Urabá arrastró a adulta mayor y su nieta: intentaban cruzar en una garrucha

Corriente de río en Urabá arrastró a adulta mayor y su nieta: intentaban cruzar en una garrucha

Por la creciente también fue víctima el conductor de una motocicleta, identificado como Félix Antonio, de 22 años, que no se habría percatado del aumento del caudal.

