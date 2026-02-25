Corriente de río en Urabá arrastró a adulta mayor y su nieta: intentaban cruzar en una garrucha

Una adulta y su nieta de 6 años fueron arrastradas por un río en Urabá, cuando intentaban cruzar en una polea o garrucha al otro lado de la orilla. Aunque el cuerpo de la adulta ya fue encontrado, autoridades continúan en la búsqueda de la menor de edad y otro hombre que está desaparecido tras caer a un afluente en Carepa.

Urabá sigue siendo epicentro no sólo de nuevas inundaciones, si no del fallecimiento de ciudadanos que en medio de los problemas que tienen de conexión por la caídas de puentes y destrucción de sus vías, tienen que arriesgar su vida.

Es el caso de la señora Nayibe Hernández, de 61 años y su nieta María Elena de 6 años, que desaparecieron luego de montarse a lo que se conoce como garrucha y en el intento de cruzar el río Currulao de Turbo, por el peso y el aumento del caudal del afluente, cayeron al agua y se las llevó.

De inmediato el Cuerpo de Bomberos de Turbo y la Defensa Civil iniciaron la búsqueda de las dos mujeres, hallando a la adulta mayor, según confirmó el director encargado del Dagran, Daniel Galeano: "Tuvimos tres desaparecidos reportados hace tres días, un hombre, y lastimosamente, una señora y una menor de edad. De estas tres personas fue hallado el cuerpo de la señora mayor de edad, y seguimos en la búsqueda de la niña y del masculino", indicó.



La tercera persona desaparecida es el conductor de una motocicleta identificado como Félix Antonio, de 22 años, que no se habría percatado del aumento del caudal del río Carepa, a la altura del sector Piedras Blancas de Necoclí y fue arrastrado por la corriente. Allí se mantiene otro frente de búsqueda.

Hay que señalar que son varios puntos con pérdida de banca, daños en puentes y otros problemas que tienen los ciudadanos de Urabá, la subregión más golpeada por las lluvias en el departamento de Antioquia.