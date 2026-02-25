¿Qué fortaleció al narco en México? Análisis del general (r) Naranjo tras muerte de El Mencho

El general en retiro y exvicepresidente, Óscar Naranjo, ofreció en Mañanas Blu, un análisis profundo sobre la actual crisis de seguridad que atraviesa México tras la caída de alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según Naranjo, quien fue asesor del gobierno mexicano, el país enfrenta un "acumulado de fuerza narcotraficante" que ha pasado de ser un problema episódico a uno estructural.



El fracaso de la política de apaciguamiento

Para el exdirector de la Policía Nacional, la situación actual es el resultado directo de lo que denomina una política de apaciguamiento. “México está enfrentando un acumulado de fuerza narcotraficante en función de lo que significó una política de apaciguamiento de ‘abrazos, no balazos’. Eso significó el aumento de territorios controlados, el aumento de efectivos criminales y nuevas capacidades para desafiar la institucionalidad”, afirmó Naranjo.

Este fortalecimiento ha permitido a los cárteles desarrollar una "gobernanza criminal", mediante la cual imponen reglas de comportamiento, controlan territorios y buscan legitimidad social para penetrar comunidades.



El impacto de la muerte de ‘El Mencho’

Naranjo destacó que el golpe contra alias 'El Mencho' no tiene precedentes, comparándolo incluso con figuras históricas del narcotráfico. “Pablo Escobar acumuló en esa época 3,000 millones de dólares. Alrededor del Mencho se habla de 50,000 millones de dólares, mucho más poderoso que el Chapo Guzmán, mucho más poderoso que cualquier capo”, señaló.

A pesar de la importancia del golpe, el experto advirtió que las reacciones violentas de los cárteles —como bloqueos e incendios de vehículos— son una señal de fuerza hacia el Estado y sus rivales, así como un tributo al cabecilla. Sin embargo, considera que estas manifestaciones no son sostenibles en el tiempo.



Incertidumbre mundialista y seguridad deportiva

Uno de los temas más preocupantes es la seguridad de cara al Mundial de 2026. Aunque Naranjo cree que los cárteles podrían evitar ataques directos al evento para no perder la "aceptación social" que buscan, el nivel de incertidumbre es alarmante. “Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de las autoridades mexicanas hoy frente a un nivel de incertidumbre tan grande como el que genera la amenaza de que estos grupos afecten ese evento deportivo”, confesó.



Cooperación internacional

El General subrayó que el narcotráfico es un fenómeno transnacional que no puede combatirse con políticas nacionalistas aisladas. Instó al gobierno de Claudia Sheinbaum a fortalecer la cooperación con Estados Unidos, especialmente en inteligencia. “Invocar políticas nacionalistas pensando que un país es autónomo y suficiente para enfrentar ese fenómeno es un gran error... la palanca más poderosa para enfrentar, para prevenir y desmantelar el crimen es la inteligencia”, explicó.

Finalmente, comparó la situación de México con la de Colombia, señalando que, aunque México tiene un volumen mucho mayor de hombres en armas (138,000 frente a los 22,000 en Colombia), ambos países comparten la tendencia de expansión del crimen organizado y la lucha por el control territorial. “Compartimos las mismas preocupaciones, México y Colombia”, concluyó.



