General Naranjo (r) no será candidato presidencial: “Nunca fui el as bajo la manga de Santos”

El exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, el general (r) Óscar Naranjo, ha puesto fin a las especulaciones sobre su posible incursión en la arena electoral.

En diálogo con Mañanas Blu, el oficial retirado confirmó que, tras un periodo de reflexión profunda motivado por la crisis social del país, ha decidido no presentar su nombre para la Presidencia de la República.



Una decisión basada en la evidencia y no en la intuición

Naranjo reconoció que, por primera vez desde que dejó el servicio público, consideró seriamente participar en política debido a la “situación tan dramática que estamos viviendo”, describiendo a una sociedad que no solo está polarizada, sino “fragmentada socialmente, quebrada”. Sin embargo, explicó que su formación lo llevó a tomar una decisión informada y basada en análisis prospectivos.

“La verdad por más ganas que yo tuviese esas ganas había que contrarrestarlas con información y, repito, con análisis, con evidencia”, afirmó el general. Su objetivo principal era evitar que su candidatura se convirtiera en un factor de perturbación adicional en un proceso electoral ya convulso, asegurando que “mi nombre no iba a ser el lanzamiento de una moneda al aire”.



Autonomía frente a la figura de Juan Manuel Santos

Uno de los puntos más polémicos fue la mención que hizo el expresidente Juan Manuel Santos en un medio londinense sobre tener un “as bajo la manga” para las elecciones. Naranjo fue enfático al desmarcarse de esta narrativa: “Nunca me sentí la carta de ni el bajo la manga de nadie”.

Aunque admitió haber consultado su posible candidatura con Santos y otras personalidades, subrayó su autonomía política. “Tuve oportunidad de trabajar como con cinco o seis presidentes y nunca fui un subordinado político de ellos”, sentenció, aclarando que el expresidente Santos siempre fue respetuoso y nunca ejerció presión para que participara.



Distanciamiento de los extremos: Cepeda y De la Espriella

El general (r) también aprovechó para marcar una distancia clara frente a figuras de los extremos políticos, como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Respecto a Cepeda, con quien compartió mesa de negociación en Cuba, señaló diferencias profundas en el modelo de país, criticando su discurso de “lucha de clases” y la política de “paz total”. Sobre De la Espriella, fue aún más contundente: “Mientras él... defendía delincuentes, yo procuraba llevar esos mismos delincuentes ante la justicia”.

