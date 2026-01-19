En vivo
General Naranjo (r) no será candidato presidencial: "Nunca fui el as bajo la manga de Santos"

General Naranjo (r) no será candidato presidencial: “Nunca fui el as bajo la manga de Santos”

Naranjo reconoció que, por primera vez desde que dejó el servicio público, consideró seriamente participar en política debido a la “situación tan dramática que estamos viviendo”, describiendo a una sociedad que no solo está polarizada, sino “fragmentada socialmente, quebrada”.

