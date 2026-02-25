EEUU levanta alerta de seguridad para sus ciudadanos en México tras muerte de 'El Mencho'

La Embajada de Estados Unidos levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, ya que avisó que el transporte público y las actividades comerciales han regresado a la normalidad, tras el operativo militar del domingo en Jalisco donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que "el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero", y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. "ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares".

Sin embargo, precisó que el personal del Gobierno estadounidense que se encuentra en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana (Baja California, noroeste) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas.

Un miembro de la Fiscalía monta guardia cerca de un autobús en llamas en una de las avenidas principales después de que fuera incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México, luego de un operativo de las fuerzas federales en la ciudad de Tapalpa, informaron las autoridades locales. Jalisco, que albergará cuatro partidos de la próxima Copa Mundial de 2026, es sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ha sido sacudido por varios episodios de violencia en los últimos años. AFP

Asimismo, el personal estadounidense en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León, norte) tiene instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde se encuentra asignado.



La embajada estadounidense indicó que los vuelos han vuelto a la normalidad en Guadalajara y que varias aerolíneas programaron rutas adicionales este 24 de febrero en Puerto Vallarta, mientras que ambos aeropuertos "son seguros y cuentan con servicios disponibles".

Respecto a la situación en carreteras, señaló que no existen reportes de cierres viales ordenados por autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco, incluidas rutas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido reabiertas completamente.

Asimismo, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, seguir los reportes de medios locales y atender las indicaciones de las autoridades mexicanas, además de comunicarse con familiares para informar sobre su ubicación y estado.

La alerta surgió luego de que un operativo para detener a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, derivó en una ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se registraron en al menos una decena de estados del país.

Oseguera Cervantes murió en un enfrentamiento con fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El Mencho era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera. Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.