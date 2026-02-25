En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EEUU levanta alerta de seguridad para sus ciudadanos en México tras muerte de 'El Mencho'

EEUU levanta alerta de seguridad para sus ciudadanos en México tras muerte de 'El Mencho'

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que "el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero", y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. "ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares".

Muerte-Mencho-Violencia-AFPPP.png
Violencia en México por muerte de El Mencho
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

