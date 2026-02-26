Servicio Geológico Colombiano hace importante aclaración sobre volcán en San Juan de Urabá

El Servicio Geológico Colombiano hizo una importante aclaración sobre la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, luego de que el evento fuera confirmado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad enfatizó que estos fenómenos no corresponden a volcanes magmáticos y que su comportamiento es sustancialmente diferente.

“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC en un mensaje público. Con esta precisión, el organismo técnico buscó evitar interpretaciones erróneas frente a la magnitud del evento registrado durante la noche del miércoles en el municipio del Urabá antioqueño.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo que detalló por su parte la UNGRD, la erupción repentina del volcán en San Juan de Urabá se dio por un fenómeno geológico conocido como diapirismo, según explicó esta entidad nacional, "en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión interna".



¿Cuántos volcanes de lodo hay en Colombia?

El Servicio Geológico también recordó que en Colombia existen más de 100 volcanes de lodo, ubicados principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe. Además, señaló que hay cientos de salidas adicionales de lodo que no conforman volcanes propiamente dichos.

¿Se monitorean los volcanes de lodo en Colombia?

Frente al monitoreo, la entidad indicó que “establecer un sistema para cada uno de ellos no es viable”, debido a que con frecuencia surgen nuevas manifestaciones. Esta condición geológica hace que la vigilancia permanente, como ocurre con volcanes activos magmáticos, no sea aplicable en estos casos.



¿Cuáles son los riesgos de los volcanes de lodo?

En cuanto a los riesgos, el SGC detalló que la amenaza se relaciona con flujos de lodo hacia cultivos y viviendas, agrietamientos del terreno y una eventual explosividad asociada a gases como el metano. No obstante, precisó de forma indirecta que los eventos explosivos documentados en el país se han presentado en zonas con baja densidad poblacional.



Finalmente, el organismo reiteró que su competencia es técnica e informativa, mientras que la atención de emergencias corresponde a las autoridades locales y regionales coordinadas por la UNGRD. El Servicio Geológico Colombiano aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.