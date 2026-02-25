Bancolombia apagará sus servicios este miércoles tras caída: ¿qué pasó?

Luego de varios días con intermitencias y fallas en sus canales digitales, Bancolombia informó que volverá a apagar sus sistemas de manera controlada para completar el proceso técnico que llevó a que se presentara la contingencia. La decisión se comunicó en una carta firmada por su presidente, Juan Carlos Mora, en la que se reconocen los errores y se explica el motivo de la caída.

La entidad afirmó que la situación no obedeció a un ciberataque, sino a un procedimiento programado de evolución tecnológica que no salió como se esperaba.



Bancolombia apagará sus servicios este 25 de febrero de 2026

Bancolombia anuncia que apagara servicios Suminsitrado

De acuerdo con la comunicación oficial, el incidente se produjo durante un mantenimiento clave dentro de su proceso de modernización. El banco intervino sistemas centrales con la intención de hacerlos más ágiles y robustos, capaces de soportar más de 80 millones de transacciones diarias.

Sin embargo, ocurrió lo siguiente:



Un proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una máquina crítica.

El mantenimiento no cumplió con los parámetros esperados.

Se decidió revertir el procedimiento.

El restablecimiento total tomó más tiempo del previsto.

Ahora, la entidad señala que apagará nuevamente los sistemas para que el proveedor finalice el proceso de alistamiento técnico. La Superintendencia Financiera de Colombia está al tanto de la medida.



Bancolombia aclara que no fue un ciberataque

Uno de los mensajes centrales fue enfático: no hubo vulneración de seguridad. El banco señaló que el dinero y la información de los clientes “siempre estuvieron y están seguros”.



Durante la contingencia, priorizaron:



Retiros en cajeros automáticos.

Pagos con tarjeta débito y crédito en comercios.

Transferencias entre cuentas del mismo banco.

Además, reconocieron el impacto en personas y empresas que no pudieron pagar nóminas, cumplir compromisos o disponer de sus recursos.



Bancolombia acepta errores en la actualización

Bancolombia recomendaciones tras caída Suminsitrado

En su mensaje, la entidad pidió disculpas “sin excusas” y afirmó que compensará cuando corresponda. También prometió informar en tiempo real sobre avances, servicios disponibles y próximos pasos. Ante ello, entregaron las siguientes recomendaciones para enfrentar la situación que atraviesa el banco en este momento:



Transfiera a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.

Retire en cajeros electrónicos.

Pague con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta; si el valor es mayor, usa el chip en los datáfonos.

Pague con tus tarjetas de crédito (física o virtual).

Algunos servicios importantes no estarán disponibles:

Los bolsillos.

Transferir o recibir pagos por llaves ni a cuentas no inscritas.

Ver saldos de tarjeta de crédito o de productos de inversión.

Pagar facturas.

Pagar por PSE.

Tenga en cuenta:

