Autoridades incautan 1.800 dosis de estupefacientes en seis municipios de Santander

Además fueron capturados presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de la M”, señalado de controlar puntos de expendio en el puerto petrolero del departamento.

Golpe al microtráfico a la banda delincuencias "Los de la M" en Santander
Imagen de las autoridades. Golpe al microtráfico a la banda delincuencias "Los de la M" en Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

