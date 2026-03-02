Autoridades incautan 1.800 dosis de estupefacientes en seis municipios de Santander

En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía reportó la captura de al menos 10 personas y la incautación de más de 1.800 dosis de droga listas para su comercialización en diferentes municipios de Santander y el Magdalena Medio.

Los operativos, adelantados por grupos especiales, patrullas de vigilancia y unidades de tránsito, permitieron afectar puntos de expendio y rutas de transporte de sustancias ilícitas, impactando directamente las finanzas de las redes de microtráfico.

En Sabana de Torres, dos hombres fueron capturados cuando intentaban huir de la Policía. En un bolso abandonado hallaron 283 dosis de base de coca, 15 de clorhidrato de cocaína y 7 de marihuana, para un total de 305 dosis.

En Barbosa, otros dos ciudadanos fueron sorprendidos con 40 papeletas de base de coca y seis bolsas de marihuana, sustancias que, según las autoridades, estaban listas para la venta.



En Vélez, gracias a información de la comunidad, fue capturado un hombre con 35 envolturas de bazuco en inmediaciones de la plaza de ferias.

Uno de los golpes más significativos se dio en la vía nacional, a la altura de Aratoca, donde uniformados de tránsito capturaron a un joven que transportaba 490 dosis de marihuana dentro de su equipaje.

En San Vicente de Chucurí, otro hombre fue detenido con más de 100 dosis de marihuana durante controles en zona céntrica.

En Barrancabermeja, las autoridades adelantaron dos operativos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de la M”. En el primero fue capturada alias “Diana”, con 593 dosis de cocaína y 47 cigarrillos de marihuana. En una segunda acción fueron detenidos dos hombres más con 146 dosis entre marihuana y base de coca.

Sumando todos los procedimientos, las autoridades incautaron alrededor de 1.860 dosis de estupefacientes y lograron 10 capturas en flagrancia, afectando puntos de distribución en barrios, zonas rurales y corredores viales del departamento.

El comandante policial de Santander, Nestor Atévalo, aseguró que "estos resultados buscan reducir la oferta de drogas en entornos escolares y cerca a barrios, donde los niños son inducidos por estas bandas delincuenciales al consumo", además, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123.