Alerta por altas mareas en el Pacífico que podrían afectar a 4 departamentos

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta preventiva para el Pacífico colombiano ante el incremento en el nivel del mar que se presentará entre el 1 y el 10 de marzo de 2026, como consecuencia de condiciones astronómicas que intensifican las mareas, el oleaje y las corrientes marinas en esta región del país.

Según las autoridades, esta situación podría generar posibles desbordamientos de ríos e inundaciones a lo largo de toda la cuenca del Pacífico colombiano, con afectaciones en comunidades costeras de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, especialmente en zonas bajas y cercanas a desembocaduras.

Sobre este fenómeno, la Armada Nacional de Colombia confirmó que mantiene monitoreo permanente. El teniente de fragata Santiago Montoya explicó que los días de mayor impacto ya han sido identificados por las autoridades.

“A partir del primero y hasta el 10 de marzo de 2026 se presentará este fenómeno, el cual puede ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana. Los días más significativos serán el 4 y el 5 de marzo”, advirtió el oficial.



Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades costeras y a los navegantes a extremar las medidas de precaución, evitar actividades marítimas durante los días de mayor marea y atender únicamente la información emitida por los