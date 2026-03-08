En vivo
Elecciones Colombia 2026  / Capturan a candidato al Senado por red ligada a 'Papá Pitufo' y a aspirante al Congreso por soborno

Capturan a candidato al Senado por red ligada a ‘Papá Pitufo’ y a aspirante al Congreso por soborno

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, informó que desde la apertura de las urnas se han registrado cinco capturas por el delito de corrupción al sufragante en los departamentos de Bolívar y Meta.

elecciones 2026.jpg
Capturan a candidato al Senado por red ligada a ‘Papá Pitufo’.
Foto: captura de video, suministrado.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

