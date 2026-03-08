Capturan a candidato al Senado por red ligada a ‘Papá Pitufo’ y a aspirante al Congreso por soborno

Las autoridades confirmaron la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado de la República, y de Víctor Hugo Moreno Bandeira, aspirante al Congreso en la jornada electoral.

En el caso de Gómez Castro, la captura se produjo mediante orden judicial luego de que el aspirante al Senado ejerciera su derecho al voto en la localidad de Engativá, en Bogotá, momento en el que fue notificado por servidores del CTI de un requerimiento vigente en su contra. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el candidato sería uno de los articuladores de una red de corrupción que habría favorecido actividades de contrabando relacionadas con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

Según explicó la directora especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, los elementos probatorios indicarían que el hoy capturado presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y miembros de la Rama Judicial, con el propósito de facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país. De acuerdo con la hipótesis investigativa, estas acciones se habrían realizado a cambio de dinero, para permitir que la organización ilegal operara o para evitar que se adelantara cualquier acción en su contra.

Por este mismo caso, la Fiscalía también hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional que, según las investigaciones, habrían participado en actividades relacionadas con la estructura ilegal. En el caso de Olaya Caicedo, se investiga si habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la red vinculada a alias ‘Papá Pitufo’.



Además, las autoridades señalan que Olaya Caicedo también habría estado encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena.

Por su parte, Édgar Humberto Bacca Sánchez habría cumplido un rol relacionado con la entrada de mercancía de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Según la Fiscalía, presuntamente se encargaba de ubicar a agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser registrados, lo que permitiría el ingreso irregular de mercancías al país.

Tanto el candidato Freddy Camilo Gómez Castro como los dos exfuncionarios capturados serán presentados ante un juez penal de control de garantías, donde la Fiscalía les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Publicidad

En el caso del candidato Víctor Hugo Moreno, la captura se produjo en situación de flagrancia, tras su presunta participación en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba. Por estos hechos, la Fiscalía le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.

En paralelo, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, informó que desde la apertura de las urnas se han registrado cinco capturas por el delito de corrupción al sufragante en los departamentos de Bolívar y Meta. Además, reportó 15 capturados por orden judicial por otros delitos, entre los cuales tres personas estaban designadas como jurados de votación.

La Fiscalía también informó sobre la incautación de dinero en efectivo en diferentes operativos, con un registro oficial de 2.318.402.000 pesos encontrados en 26 procedimientos realizados durante la última semana. Estos casos, según el ente investigador, se encuentran actualmente en etapa de indagación para establecer el origen de los recursos y determinar si tienen relación con posibles delitos electorales.

