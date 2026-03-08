En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Avanza con normalidad la jornada electoral; en algunas zonas se han presentado incidentes aislados

Avanza con normalidad la jornada electoral; en algunas zonas se han presentado incidentes aislados

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad