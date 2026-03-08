Registrador anuncia que entregará al presidente Petro copia de todas las actas electorales

Los colegios electorales a nivel nacional abrieron este domingo para una jornada en la que se elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y además se votará en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha para escoger tres candidatos presidenciales.

Las urnas abrieron a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 04:00 p.m.. Se espera que unas dos horas después haya resultados consolidados.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

En la apertura de la jornada, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, realizó un anuncio trascendental en respuesta a las inquietudes manifestadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del proceso.



Durante el acto de apertura, Penagos se comprometió formalmente a enviar al Jefe de Estado copia de la totalidad de las actas electorales una vez finalizada la jornada, con el objetivo de que el equipo de Gobierno pueda verificar la consistencia de los resultados publicados.

"Señor presidente al final de la noche cuando tengamos publicadas todas las actas, vamos a enviarle copia de todas ellas para que también haga su tarea con su equipo de revisar cómo y de qué manera fueron publicadas y haga la comparación con las fotografías", dijo.



Transparencia y auditoría técnica de los software

El anuncio se produjo tras un fuerte discurso del presidente Petro, quien calificó el actual código electoral como poseedor de "tecnologías anacrónicas" y criticó la "tercerización privada" de los escrutinios que se mantiene desde 2007.

Ante esto, el Registrador Penagos aseguró que se han implementado auditorías internacionales desde principios de año y que los códigos fuente de los software de consolidación, preconteo y escrutinio fueron "congelados" bajo llaves y códigos HAS en presencia de testigos y observadores.

Penagos invitó al presidente y al Ministerio de las TIC a integrarse al proceso de revisión a partir de las 4:00 p. m., subrayando que la Registraduría publicará, por primera vez en la historia del país, 770,000 actas para que la ciudadanía pueda compararlas con las fotografías tomadas en las mesas de votación.



Vigilancia contra la compra de votos

Otro punto álgido de la jornada fue la denuncia presidencial sobre los delitos electorales. Petro informó que la Policía Nacional ya ha incautado más de 4,000 millones de pesos destinados a la compra de votos, un mecanismo que, según el mandatario, está ligado a mafias del narcotráfico y la corrupción.

El mandatario hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para proceder con allanamientos en lugares ya detectados donde circularía dinero ilícito para coaccionar al electorado.

Finalmente, Penagos enfatizó que, aunque el sistema electoral colombiano ha permitido la elección de mandatarios y congresistas durante décadas, siempre es necesario aprender de cada proceso para fortalecer la confianza institucional.

