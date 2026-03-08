En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Registrador anuncia que entregará al presidente Petro copia de todas las actas electorales

Registrador anuncia que entregará al presidente Petro copia de todas las actas electorales

El anuncio se produjo tras un fuerte discurso del presidente Petro, quien calificó el actual código electoral como poseedor de "tecnologías anacrónicas" y criticó la "tercerización privada" de los escrutinios que se mantiene desde 2007.

Publicidad

Publicidad

Publicidad