Jurados deben informar la existencia de la tarjeta para consultas: registrador Penagos

El registrador Hernán Penagos se refirió a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, día en el que también se harán las consultas interpartidistas de los diferentes sectores políticos.

Penagos explicó que a los ciudadanos se les entregarán ese día dos tarjetas electorales y que los jurados deben contarle a la ciudadanía en los puntos de votación que existe la tarjeta de las consultas.

“El 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes. Y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no”, dijo Penagos.

Es importante recordar que hasta el momento hay dos consultas, la del Frente por la Vida, de sectores de centroizquierda, y la Gran Consulta por Colombia, de sectores de la centroderecha.



Registraduría presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo

Además la exalcaldesa de Bogotá Claudia López está tratando de conformar una tercera consulta, a la que invitó a Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo.