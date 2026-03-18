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Blu Radio  / Tecnología  / Pilas con lo que descarga: estas señales le permiten detectar aplicaciones falsas

Pilas con lo que descarga: estas señales le permiten detectar aplicaciones falsas

Una app puede parecer confiable, pero ocultar riesgos. Expertos alertan sobre señales clave para evitar fraudes y proteger sus datos personales.

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