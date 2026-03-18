Pilas con lo que descarga: estas señales le permiten detectar aplicaciones falsas

El uso de aplicaciones móviles se ha transformado en el día a día de millones de personas; ya sea pagar servicios públicos, revisar cuentas bancarias o incluso comunicarse, son prácticas comunes de los colombianos. Sin embargo, ese nivel de dependencia ha llevado a que los dispositivos se vuelvan un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. De hecho, expertos de ESET afirman que cada vez es más común encontrar apps falsas utilizadas para engañar a usuarios y robarles su información y dinero.

El problema no siempre es evidente. Muchas de estas apps tratan de imitar plataformas reconocidas, replicando logos, nombres y hasta diseños con un nivel de detalle que llega a confundir incluso al más experto. Por ello, es necesario saber identificar estas aplicaciones antes de descargarlas, especialmente cuando se trata de servicios financieros o de compras.



Las 7 señales para identificar una app falsa

Ciberdelincuentes Foto: Grok, referencia

Preste atención: antes de instalar cualquier aplicación, existen detalles que pueden marcar la diferencia entre una app segura y un posible fraude. Según ESET, es necesario identificar estos elementos para evitar problemas a futuro:



Pocas descargas en apps que deberían ser populares

Reseñas negativas o sospechosamente repetidas

Diseños o logos con ligeras diferencias frente a los originales

Aplicaciones de servicios que no tienen versión oficial

Errores de ortografía o descripciones poco claras

Desarrolladores desconocidos o sin historial

Solicitud de permisos innecesarios para su funcionamiento

Eso sí, estas señales no siempre aparecen juntas, pero una sola puede ser suficiente para generar sospecha. De hecho, en muchos casos, los delincuentes se aprovechan de la confianza que las personas tienen en marcas conocidas para distribuir software malicioso.



Ojo: aplicaciones falsas pueden robar datos

El riesgo de descargar una app falsa va mucho más allá de un simple mal funcionamiento. Estas aplicaciones pueden contener malware capaz de acceder a datos personales, como contraseñas e información bancaria; además, pueden generar cargos sin autorización, así como utilizar el dispositivo para enviar mensajes e incluso realizar llamadas sin permiso del usuario.

De hecho, entre los síntomas más comunes se encuentra el comportamiento extraño del celular, así como el aumento en el consumo de datos y de la batería; por otro lado, también aparece la molesta publicidad invasiva. Incluso, estas apps pueden instalar otras sin autorización y sin que el usuario se dé cuenta, lo que agrava el problema.



Qué debe hacer si tiene una app sospechosa

Si cree que tiene una app sospechosa, la principal recomendación es eliminarla de inmediato y realizar un análisis de seguridad del dispositivo. En este caso, debe actuar rápido para evitar que el daño sea mayor o que la información personal quede expuesta.



Para reducir riesgos, los expertos sugieren descargar aplicaciones solamente desde tiendas oficiales, evitar enlaces enviados por correo o redes sociales, así como mantener el sistema operativo actualizado. También recomiendan activar mecanismos de seguridad como la autenticación en dos pasos.