En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “El país va a tener las respuestas en el tiempo justo”: CNE sobre Cepeda, Quintero y la consulta

“El país va a tener las respuestas en el tiempo justo”: CNE sobre Cepeda, Quintero y la consulta

El presidente del organismo explicó que para que la decisión sea aprobada o negada se requieren al menos seis votos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad