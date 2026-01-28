“El país va a tener las respuestas en el tiempo justo”: CNE sobre Cepeda, Quintero y la consulta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una semana clave para definir varias solicitudes relacionadas con las consultas políticas de marzo, entre ellas las que involucran a Iván Cepeda y Daniel Quintero. Así lo explicó el magistrado presidente del organismo, Cristian Quiroz, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde confirmó que las decisiones se tomarán en Sala Plena y dentro de los plazos legales.

Según indicó el magistrado, la corporación evalúa la posibilidad de sesionar de manera permanente debido a la cantidad de solicitudes y a los tiempos ajustados del calendario electoral.

¿Cuándo tomará decisiones el Consejo Nacional Electoral?

Quiroz explicó que la Sala Plena del CNE fue citada para sesionar desde la 1:00 de la tarde y que ese mismo día se pondrán sobre la mesa todas las solicitudes que han llegado al organismo.

Aunque no confirmó si habrá decisiones definitivas en la primera sesión, señaló que el análisis puede extenderse a la siguiente reunión, dependiendo del avance de las discusiones y de los documentos radicados.



El presidente del CNE recordó que ninguna determinación se adopta de manera individual, sino que cada caso debe ser presentado por un magistrado sustanciador y luego votado por la Sala Plena.

Para que una decisión sea aprobada o negada se requieren al menos seis votos. De no alcanzarse esa mayoría, el asunto pasaría a instancia judicial.

Qué pasará con Iván Cepeda y Daniel Quintero

Durante la entrevista, Quiroz confirmó que el CNE deberá pronunciarse sobre todas las solicitudes recibidas, incluidas las relacionadas con Iván Cepeda y una petición presentada por Daniel Quintero, luego de que la Registraduría negara su inscripción directa en la consulta.

Publicidad

El magistrado explicó que el CNE recibió comunicaciones del Registrador Nacional, así como solicitudes de la Procuraduría, la Contraloría y de distintos actores políticos, que deberán ser respondidas en el menor tiempo posible.

También confirmó que existen solicitudes de revocatoria ya radicadas, las cuales deberán ser abordadas por la Sala Plena.

Uno de los puntos centrales que deberá definir el CNE es si la consulta previa en la que participó Iván Cepeda fue intrapartidista o interpartidista, aspecto que incide directamente en su eventual participación en la consulta de marzo.

Publicidad

Quiroz señaló que ese análisis hace parte del estudio que deberá realizar la Sala Plena y que no está definido de antemano.

Sesión permanente por urgencia electoral

El presidente del CNE anunció que propondrá formalmente a la Sala Plena declararse en sesión permanente, lo que implicaría reuniones diarias para evacuar los asuntos pendientes.

Explicó que, además de las consultas, el organismo debe atender revocatorias de listas, ajustes por cuota de género y otros trámites que no pueden retrasar la impresión de tarjetones ni la logística electoral.

Frente a la expectativa pública por las decisiones, el magistrado aseguró que el CNE actuará con responsabilidad y dentro de los plazos legales.

Según indicó, tanto la corporación como los jueces electorales trabajan de manera continua para garantizar que las decisiones se adopten antes de afectar el calendario electoral, asegurando reglas claras para todos los actores políticos.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: