Hernán Cadavid pide al CNE que anule la inscripción de Iván Cepeda a consulta de marzo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, la izquierda inscribió ante la Registraduría la consulta del ‘Frente por la Vida’, en la cual se espera que participen Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, al menos hasta el momento.
Sin embargo, la Registraduría le remitió al Consejo Nacional Electoral esta inscripción, para que el CNE determine si la consulta puede seguir adelante o no.
Lo anterior, ya que es importante recordar que el pasado mes de octubre el Pacto Histórico hizo una consulta para elegir candidato a la Presidencia, por lo que hay dudas jurídicas sobre si esa consulta fue interna o interpartidista.
Sin embargo, teniendo en cuenta esta situación, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le pidió al CNE anular la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del ‘Frente por la Vida’, ya que él hizo parte de la del Pacto.
“El artículo 107 de la Constitución Política dispone expresamente que ‘quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. Y el resultado de las consultas será obligatorio’”, dice Cadavid.
Es importante recordar que la Registraduría negó la inscripción a la consulta del ‘Frente por la Vida’ de Daniel Quintero, ya que él se inscribió a la del Pacto Histórico y perdió, por lo que no puede participar en otras consultas.