Blu Radio  / Política  / Hernán Cadavid pide al CNE que anule la inscripción de Iván Cepeda a consulta de marzo

El representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid dice que Iván Cepeda ya participó en la consulta del Pacto Histórico.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

