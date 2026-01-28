Hernán Cadavid pide al CNE que anule la inscripción de Iván Cepeda a consulta de marzo

Este martes, la izquierda inscribió ante la Registraduría la consulta del ‘Frente por la Vida’, en la cual se espera que participen Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, al menos hasta el momento.

Sin embargo, la Registraduría le remitió al Consejo Nacional Electoral esta inscripción, para que el CNE determine si la consulta puede seguir adelante o no.

Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio' Foto: @RoyBarreras / El Espectador

Lo anterior, ya que es importante recordar que el pasado mes de octubre el Pacto Histórico hizo una consulta para elegir candidato a la Presidencia, por lo que hay dudas jurídicas sobre si esa consulta fue interna o interpartidista.

Sin embargo, teniendo en cuenta esta situación, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le pidió al CNE anular la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del ‘Frente por la Vida’, ya que él hizo parte de la del Pacto.



Hernán Cadavid. Foto: X

“El artículo 107 de la Constitución Política dispone expresamente que ‘quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. Y el resultado de las consultas será obligatorio’”, dice Cadavid.

Es importante recordar que la Registraduría negó la inscripción a la consulta del ‘Frente por la Vida’ de Daniel Quintero, ya que él se inscribió a la del Pacto Histórico y perdió, por lo que no puede participar en otras consultas.