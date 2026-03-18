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Blu Radio  / Política  / Senado aprueba insólito proyecto de ley que crea el Día Nacional de las Achiras

Senado aprueba insólito proyecto de ley que crea el Día Nacional de las Achiras

El Senado de Colombia aprobó el Día Nacional del Bizcocho de Achira para promover este producto del Huila y fortalecer la economía de sus productores.

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