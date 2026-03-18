Senado aprueba insólito proyecto de ley que crea el Día Nacional de las Achiras

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece el Día Nacional del Bizcocho de Achira. Esta iniciativa busca exaltar un producto que cuenta con denominación de origen y es símbolo de la identidad cultural y económica del departamento del Huila, reconociendo su valor histórico en la gastronomía colombiana.

El proyecto, que contó con el senador José Luis Pérez Oyuela como ponente, busca unificar la conmemoración a nivel nacional y fortalecer el vínculo de los ciudadanos con sus tradiciones. Según el informe técnico, el bizcocho de achira es el sustento de miles de familias y un pilar de la economía regional que requiere especial protección del Estado.



¿Cuándo es el Día Nacional de las Achiras?

De acuerdo con el texto aprobado en el Congreso, el Día Nacional del Bizcocho de Achira se celebrará oficialmente el 20 de junio de cada año. Esta fecha ha sido elegida para institucionalizar las festividades que ya se realizan en torno a este producto, permitiendo que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Cultura, asigne recursos para su promoción y difusión.

La conmemoración del Bizcocho de Achira se llevará a cabo en todo el territorio nacional mediante actividades culturales, recreativas, lúdicas y de integración, ferias y/o eventos públicos con el fin de exaltar su valor cultural y tradicional Se lee en el proyecto.

Congreso Colombia Foto: AFP

El proyecto de ley no solo establece una fecha conmemorativa, sino que busca la reactivación económica del sector tras las afectaciones de la pandemia. La normativa autoriza la creación de estrategias para fomentar la comercialización nacional e internacional de la achira, un producto que en 2020 alcanzó una producción de 293,4 toneladas en municipios como Gigante, Aipe y Baraya.



La ley también rescata el valor histórico de la Canna edulis, planta de origen andino utilizada desde hace miles de años por comunidades indígenas.