¿Quién es "Elefante Blanco", nuevo senador de la República? El veedor que se esconde tras un disfraz

Las elecciones legislativas de 2026 ya concluyeron y dejaron un nuevo mapa político, siendo el Senado el sector que más transformación ha traído, pues figuras como Álvaro Uribe, del Centro Democrático; Jorge Enrique Robledo, de Ahora Colombia; y Angélica Lozano, de Alianza Verde, entre otros, se quedaron sin curul.

Sin embargo, una nueva figura que se popularizó en redes sociales por la manera en la que denuncia las obras inconclusas y realiza veeduría ciudadana se abrió paso en el escenario político. Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido en redes sociales como "Elefante Blanco", recibió 121.000 votos, siendo el segundo más votado de Alianza Verde, solo por debajo de JP Hernández, de acuerdo con los datos oficiales del preconteo emitido por la Registraduría Nacional.

La candidatura de Rúa se destacó gracias a su enfoque en la corrupción y el abandono de obras públicas, acciones que por años lo han puesto bajo la mirada de los colombianos y que, tras un disfraz de elefante, lo llevaron a recibir amenazas y a tener que salir de su ciudad natal. Con el 0,62 % de los votos, Rúa ahora es denominado el "Therian" del Congreso.



¿Quién es el "Elefante Blanco"? De influencer a senador

Ante las molestias por las obras inconclusas y las demoras en proyectos viales, desde 2021 en TikTok apareció el "Elefante Blanco" con un video en el que denunciaba irregularidades en la "Vía de la Prosperidad", una obra en el departamento del Magdalena iniciada en 2012, de la que presuntamente habían pavimentado 18 de los 52 kilómetros contratados inicialmente.



Elefantico revela su identidad por transparencia pic.twitter.com/nV8I8f7Du8 — Elefante Blanco (@elefantescol) March 6, 2026

Desde ese momento su trabajo ha sido constante en redes sociales. Sus denuncias han llevado a que miles de personas lo identifiquen como referente en la denuncia de elefantes blancos en obras públicas, construcciones de colegios, vías, peajes, entre otros proyectos.

Cabe señalar que Luis Carlos Rúa es un ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira y mantuvo su identidad oculta durante cinco años, tiempo en el que sus videos alcanzaron millonarias visualizaciones y atrajeron un amplio número de seguidores.

Ante ello, la necesidad de oficializar su candidatura le permitió revelar su identidad en redes sociales poco antes de que se realizaran las elecciones del 8 de marzo. Además, su trabajo como contratista en la Alcaldía de Pereira lo convirtió en blanco de amenazas tras denunciar presuntas compras de votos que lo obligaron a salir del municipio.

Otro video que lo hizo resonar, al alcanzar más de 680.000 reproducciones, fue cuando se grabó bailando en el puente de Juanchito, en Cali, en 2023, obra que fue adjudicada ocho años antes y todavía sin ser entregada.

Su veeduría le costó caro

El ahora senador electo ha señalado que su labor como veedor ciudadano le costó su empleo, su arraigo y hasta su seguridad personal. “Mis principios fueron mi brújula, mi dolor mi fuerza y mi vida el vehículo para cuidarla de otros y proteger el erario. Un disfraz sería mi escudo”, sostuvo en uno de los videos que publicó durante la campaña.

Ahora el verdadero reto que enfrentará 'Elefante Blanco' tendrá que ver con transformar su experiencia en la denuncia ciudadana en propuestas legislativas y en la construcción de consensos con figuras políticas, mismas a las que anteriormente en sus videos ya había señalado.